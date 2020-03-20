اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 02:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إصابة أكثر من ألفى طبيب إيطالى بكورونا والسلطات تستدعى المتقاعدين

الجمعة، 20 مارس 2020 12:55 ص
إصابة أكثر من ألفى طبيب إيطالى بكورونا والسلطات تستدعى المتقاعدين كورونا
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت قناة العربية خبرا عاجلا عن إصابة أكثر من 2000 طبيب  بفيروس كورونا، وأن السلطات الإيطالية استدعت الأطباء المتقاعدين لمواجهة الوباء.

وأعلن رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتي اليوم الخميس، أن إجراءات العزل فى المنازل التى سادت لمدة أسبوع فى هذا البلد، الأكثر تضررا فى أوروبا من جائحة فيروس كورونا، ستستمر حتى 3 أبريل لوقف انتشار الفيروس.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية فى مقابلة مع صحيفة "الكورييرى ديلا سيرا"، إن "الإجراءات التى اتخذناها من إغلاق معظم الشركات والمدارس ستستمر حتى 3 أبريل، لضمان وقف انتشار فيروس كورونا"

وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية، أن حالات الوفاة بسبب الفيروس وصلت إلى 3000 شخص، وهو قريب للغاية من الصين، ولذلك فإنه لابد من استمرار الإجراءات التقييدية مع الاستعداد للعمل وفقا لاحترام القواعد"

وأشار إلى أنه فى الأسبوع الماضى، هناك 60 مليون إيطالى أصبحوا لا يستطيعون التنقل إلا لأسباب مهنية وعاجلة ، والمدارس مغلقة والاجتماعات ممنوعة".

 

من جانبه، قال جينفييف تشين، المدير العام لوكالة الصحة فى فرنسا، اليوم الخميس، إن "تمديد فترة الحبس فى فرنسا، بعد الـ15 يومًا المخطط لها مبدئيًا لوقف انتشار الفيروس، سيكون ضروريًا للغاية ، على الأرجح.

 

وفي إسبانيا، أعلنت الحكومة حالة تأهب لأزمة فيروس كورونا، السارية منذ يوم الأحد الماضى ومدتها 15 يومًا، في حالة التمديد، ستكون موافقة الكونجرس ضرورية، حسبما قال وزير الأشغال العامة ، خوسيه لويس أوبالوس.

 

ولا تزال إيطاليا تتبع العديد من التدابير الجديدة "الأكثر صرامة"، ومنها محاولة زيادة مركبات النقل العام خلال ساعات الذروة ووقفها فى أوقات أخرى، وتحديد عدد المواطنين الذين يسمح لهم بصعود أية وسيلة من وسائل النقل العام، فى محاولة لتفادى عدوى فيروس كورونا".

 


كورونا

إيطاليا

اصابة الطباء الإيطاليين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

إغلاق شارع ربيعى الجيزى جزئيًا لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

إغلاق شارع ربيعى الجيزى جزئيًا لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

هكذا واجهت السينما نهاية العالم.. ويل سميث خبير فيروسات يحاول اكتشاف علاج لإنقاذ البشرية في "I Am legend".. وساندرا بولوك فى رحلة المخاطر في فيلم "bird box"..ومهمة صعبة لمقاومة العدوى في "Contagion وCarriers"

هكذا واجهت السينما نهاية العالم.. ويل سميث خبير فيروسات يحاول اكتشاف علاج لإنقاذ البشرية في "I Am legend".. وساندرا بولوك فى رحلة المخاطر في فيلم "bird box"..ومهمة صعبة لمقاومة العدوى في "Contagion وCarriers"

أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن مصير امتحانات نهاية الترم للصفوف الدراسية

أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن مصير امتحانات نهاية الترم للصفوف الدراسية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة