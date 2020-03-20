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أسقف المنيا يمنع الأقباط من حضور اجتماعه ويبثه أونلاين تجنبا للزحام

الجمعة، 20 مارس 2020 12:48 م
أسقف المنيا يمنع الأقباط من حضور اجتماعه ويبثه أونلاين تجنبا للزحام الانبا مكاريوس أسقف المنيا
كتبت سارة علام

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قرر الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، منع الأقباط من حضور اجتماعه الأسبوعي اليوم بمطرانية المنيا، تجنبا للزحام المسبب لعدوى مرض كوفيد 19  المعروف باسم كورونا، على أن يبث عظته أونلاين على صفحة الكنيسة.

كانت الكنائس المصرية قد استجابت بشكل فورى لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففى حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهى وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات.

كما أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعليق الدراسة أسبوعين، تتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس.

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

كما تضمنت التعليمات إقامة أكثر من قداس يوميا تجنبا للزحام وبالأخص أيام الإجازات والمناسبات والحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجات الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلٍ أدواته الشخصية مقل لفافة وزجاجة مياه وغطاء راس للسيدات وتقليل المصافحة بالأيدى قدر المستطاع.

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

كما تضمنت التعليمات إقامة أكثر من قداس يوميا تجنبا للزحام وبالأخص أيام الإجازات والمناسبات والحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجات الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلٍ أدواته الشخصية مقل لفافة وزجاجة مياه وغطاء راس للسيدات وتقليل المصافحة بالأيدى قدر المستطاع.


الانبا مكاريوس

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