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أحمد عكاشة: علاج كورونا لن يكون قبل سنة ونصف ولاداعى للذعر

الجمعة، 20 مارس 2020 12:29 ص
أحمد عكاشة: علاج كورونا لن يكون قبل سنة ونصف ولاداعى للذعر الدكتور احمد عكاشة
كتبت فاطمة خليل

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قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، أنه لن يوجد علاج نهائى أو لقاح لفيروس كورونا قبل سنة ونصف، لأن الأمر يحتاج تجارب سريرية على المرضى.
 
وأضاف، أنه إذا حدث وتم اكتشاف علاج فقد يكون عن طريق الصدفة، مثلما حدث مع اكتشاف أول دواء نفسي لمرضى الفصام الذين تحسنت أعراضهم أثناء تناولهم لأحد الأدوية لتخديرهم.
 
وأوضح فى حواره مع الإعلامي حمدي رزق فى برنامج نظرة على قناة صدى البلد، أن 80% ممن يصابون بفيروس كورونا لا يذهبوا للمستشفى وعلاجهم يكون العزل في المنزل .
 
 
وأضاف، لا داعي للخوف المبالغ فيه من فيروس كورونا، فهناك أشياء تجعلنا ننظر له من الناحية الإيجابية، موضحا أن عدد الحالات التى تحتاج إلى مستشفى وعناية مركزة من مرضى كورونا من سن الطفولة وحتى  ٤٠ سنة  هم ٥% فقط، ومن سن ٥٠ حتى ٦٠ سنة هم ٦%، مشيرا إلى أن نسبة الوفاة من الفيروس قبل سن الستين هي 6.0% وهي نسبة أقل من الوفاة بسبب حوادث السيارات. 
 
 
 

الدكتور احمد عكاشة

فيروس كورونا

علاج فيروس كورونا

العزل المنزلى

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