اليوم السابع
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10 سنوات على قيادة الإمام الأكبر أحمد الطيب سفينة الأزهر

الخميس، 19 مارس 2020 12:56 م
10 سنوات على قيادة الإمام الأكبر أحمد الطيب سفينة الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر
كتب لؤى على

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10 سنوات مرت على تولى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كرسى مشيخة الازهر، حيث استطاع فضيلته أن يقود سفينة المشيخة إلى بر الأمان وأن يجنبها المخاطر نتيجة للامواج المتلاطمة التي كادت أن تغرقها لولا حكمته في التصدي للعديد من الأمور، فمنذ توليه ولم يمر عاماً إلا ويواجه الأزهر وشيخه العديد من التحديات مرواً بإندلاع ثورة الخامس والمعشرين من يناير، ومحاولات الإخوان اختراق الأزهر والإطاحة بالطيب من كرسى المشيخة، وزيادة الضغوط ومحاصرته بمكتبه من اجل أن يخرج معلنا إستقالته، إلى أن قامت ثورة 3 يوليو ومساندته للدولة في العبور من النفق المظلم.
 
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مَولِدُه ونشــأتُه:

 
أحمد محمد أحمد الطيب، ولد بقرية القُرَنة التابعة لمدينة الأقصر في 3 من صفر من عام 1365هـ، الموافق:  6 من يناير عام 1946م، في أسرة عريقة طيبة المحتد، ووالده من أهل العلم والصلاح، نشأ ببلدته ثم تعلم في الأزهر؛ فحفظ القرآنَ وقرأ المتون العلميَّةَ على الطريقة الأزهرية الأصيلة، ثم التحَقَ بشُعبة العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، حتى تخرَّج فيها بتفوق عام 1969م.
 
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المؤهِّلاتُ العلميةُ:

 
- حصل فضيلته على درجة الدكتوراه، شعبة العقيدة والفلسفة، عام: 1977م. - حصل فضيلته على درجة الماجستـير، شعبة العقيدة والفلسفة، عام: 1971م. - حصل فضيلته على درجة الليسانس، شعبة العقيدة والفلسفة، عام: 1969م. وقد سافر فضيلتُه إلى فرنسا لمدةِ ستةِ أشهر في مهمةٍ علميَّةٍ إلى جامعة باريس، من ديسمبر عام: 1977م، وهو يُجيد اللغةَ الفرنسية إجادةً تامَّةً، ويترجم منها إلى اللغة العربية. 
 
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الدرجـات العلمية:
 
- معيد، عام: 1969م.
2- مدرس مساعد، عام: 1971م.
3- مدرس، عام: 1977م.
4- أستـاذ مسـاعد، عام: 1982م.
5- أستاذ، عام: 1988م.
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مناصبُه:
- عُيِّن معيدًا بكلية أصول الدين، في 20 من جمادى الآخرة، عام: 1389هـ، الموافق 2/ 9/1969م.
- عُيِّن بدرجة أستاذ بالكلية في 17من جمادى الأولى، عام 1408هـ الموافق 6/1/1988م.
- انتُدِب عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بمحافظة قنا، اعتبارًا من 8 من ربيع الآخر، عام: 1411هـ، الموافق 27/10/1990م، وحتى 21 من صفر، عام: 1421هـ، الموافق 31/ 8/ 1991م.
- انتُدِب عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، اعتبارًا من 22 من جمادى الآخرة، عام: 1416هـ، الموافق 15/11/1995م.
- عُيِّن عميدًا لكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية العالمية بباكستان، في العام الدراسي 1999/ 2000م.
- عُيِّن مفتيًا لجمهورية مصر العربية من 10 مارس 2002م حتى 27 سبتمبر 2003م.
- عُيِّن رئيسًا لجامعة الأزهر، منذ غرة شعبان عام: 1424هـ، الموافق 28 من سبتمبر عام: 2003م، حتى الرابع من ربيع الثاني سنة: 1431هـ، الموافق 19 من مارس سنة 2010م.
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الجامعات التي عمل بها خارج الأزهر:

عمل فضيلته بعددٍ من جامعات العالم الإسلامي؛ وهي: - جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض. - جامعة قطــر. - جامعة الإمارات. - الجامعة الإسلامية العالمية، بإسلام آباد، باكستـان.
 
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المهمات العلمية:

 
شارَك فضيلتُه في العديد من المؤتمرات واللقاءات الإسلامية والدولية، منها:
 
1- الملتقى الدولي التاسع عشر من أجل السلام بفرنسا.
2- المؤتمر الإسلامي الدولي حول حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر، الذي نظَّمته مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي في المملكة الأردنية الهاشمية.
3- مؤتمر القمة للاحترام المتبادَل بين الأديان، المنعقد في نيويورك وجامعة هارفارد.
4- مؤتمر الأديان والثقافات «شجاعة الإنسانية الحديثة» الذي نظمته Universita Perucia بإيطاليا.
5- مؤتمر الثقافة والأديان في منطقة البحر المتوسط، الذي نظَّمته الجامعة الثالثة بروما.
6- المؤتمر العالمي لعلماء المسلمين بإندونيسيا تحت شعار: «رفع راية الإسلام رحمة للعالمين».
7- ترأَّس وفدًا من الصحافة ومجلس الشعب لإجراء حوار مع البرلمان الألماني ووسائل الإعلام ومجلس الكنائس في ألمانيا.
8- قام بمَهمَّة علمية إلى جامعة باريس لمدة ستة أشهر.
9- ترأس الملتقى الأول والثاني والثالث للرابطة العالمية لخريجي الأزهر.
10- سافر إلى سويسرا في مَهمَّةٍ علميَّةٍ بدعوة من جامعة (نريبرج) لمدة ثلاثة أسابيع، من 9 من مايو سنة: 1989م إلى 31 من مايو سنة: 1989م.
 
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العضويات

عضو الجمعية الفلسفية المصرية.
عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
عضو مجمع البحوث الإسلامية.
عضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
رئيس اللجنة الدينية باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
مقرر لجنة مراجعة وإعداد معايير التربية بوزارة التربية والتعليم.
عضو أكاديمية مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي.
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الأوسمة والتكريم:

- منح الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية فضيلته وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وكذلك شهادة العضوية في أكاديمية آل البيت الملكية للفكر الإسلامي؛ وذلك تقديرًا لما قام به فضيلتُه في شرح جوانب الدين الإسلامي الحنيف بوسطيَّته واعتداله، أثناءَ مشاركته في المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عُقِد بالأردن في يوليو 2005م.
- تسلَّم جائزة الشخصية الإسلامية، التي حصلت عليها جامعة الأزهر، من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عام: 2003م. - تسلَّم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم «شخصية العام الإسلامية» عام 2013م.
- اختير شخصية العام من دولة الكويت بمناسبة اختيارها عاصمة الثقافة الإسلامية لعام: 2015.
- الدكتوراه الفخرية من جامعة «مولانا مالك إبراهيم» الإسلامية بإندونيسيا فبراير: 2016.
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المؤلفات:

1- الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي.
2- مباحث الوجود والماهيَّة من كتاب «المواقف»- عرض ودراسة، [القاهرة: 1402هـ/ 1982م].
3- مفهوم الحركة بين الفلسفة الإسلامية والماركسية (بحث) [القاهرة سنة 1982م].
4- مدخل لدراسة المنطق القديم [القاهرة 1407هـ/1987م].
5- مباحث العلة والمعلول من كتاب «المواقف» - عرض ودراسة [القاهرة: 1407هـ/ 1987م].
6- بحوث في الفلسفة الإسلامية، بالاشتراك مع آخَرين، جامعة قطر، [الدوحة: 1414هـ/ 1993 م].
7- تعليق على قسم الإلهيات من كتاب «تهذيب الكلام» للتفتازاني [القاهرة: 1997م].
 
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الأبحاث المنشورة في مجلات علمية محكَّمة:

- أسس علم الجدل عند الأشعري (بحث منشور في حولية كلية أصول الدين، القاهرة، العدد الرابع: 1987م).
- التراث والتجديد، مناقشات وردود (بحث منشور في حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، العدد الحاديَ عشَرَ: 1414هـ/1993م.)
- أصول نظرية العلم عند الأشعري (بحث) القاهرة 1407هـ/1982م.
- مفهوم الحركة بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة الماركسية (بحث) القاهرة سنة 1982م.
 
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التحقيق:

- تحقيق رسالة «صحيح أدلة النقل في ماهية العقل» لأبي البركات البغدادي، مع مقدمة باللغة الفرنسية، نشر بمجلة المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة.
 
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الترجمـة:

- ترجمة المقدمات الفرنسية للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، نشر بمجلة مركز بحوث السيرة والسنة، جامعة قطر، العدد الأول: 1414هـ/1998م.
- ترجمة كتاب: Osman Yahya, Histoire et classification de l'oeuvre d'Ibn Arabi من الفرنسية إلى العربية، بعنوان: «مؤلفات ابن عربي تاريخها وتصنيفها»، القاهرة: 1413هـ/ 1992م.
- ترجمة كتاب: Ptophetie et saintete dans la doctrine d'Ibn Arabi Chodkiewiez من الفرنسية إلى العربية، بعنوان: «الولاية والنبوة عند الشيخ محيي الدين بن عربي»، دار القبة الزرقاء للنشر، مَرَّاكُش- المغرب، 1419هـ/1998م.
 
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أبحاث المؤتمرات والندوات:

- «دراسات الفرنسيين عن ابن العربي»، وهو بحث أُلقي في المؤتمر الدولي الأول للفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بالقاهرة 20 - 22 من أبريل سنة 1996م ونشر بكتابٍ للمؤتمر.
- «نظرات في قضيَّة تحريف القرآن المنسوبة للشيعة الإماميَّة»، بحث أُلقِي بندوة كلية أصول الدين بالقاهرة في 1 من مايو سنة: 1997م.
- «ابن عربي في أروقة الجامعات المصرية»، بحثٌ أُلقِي في المؤتمر الدولي عن ابن عربي في الفترة من 7 – 15 من مايو سنة: 1997م بمدينة مَرَّاكُش.
- «الشيخ مصطفى عبد الرازق المفتَرى عليه»، بحثٌ ألقِي في ندوة معهد العالم العربي LIMA  بباريس عن التصوف في مصر، من 22 – 29 من أبريل سنة: 1998م.
- «ضـرورة التجديد»، بحثٌ أُلقِي بالمؤتمر العالمي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، في الفترة من 31 من مايو إلى 3 من يونيو سنة :2001م.
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تقلده منصب الإفتاء ثم مشيخة الأزهر الشريف

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أصدر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يوم الأحد 26 من ذي الحجة لعام 1422هـ، الموافق 10/ 3/ 2002م، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد الطيب مفتيًا للديار المصرية، وقد تولَّى فضيلته الإفتاء وعمره 56 عامًا، وظلَّ في هذا المنصب حتى غرة شعبان لعام 1424هـ، الموافق 27/9/2003م، حيث صدر قرارٌ بتعيين فضيلته رئيسًا لجامعة الأزهر الشريف، وقد أصدر خلالَ فترة تولِّيه الإفتاء حوالي (2835) فتوى مسجَّلة بسجلات دار الإفتاء المصرية. وفي يوم الجمعة الرابع من شهر ربيع الثاني سنة 1431هـ الموافق 19 من مارس سنة 2010م أصدر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك القرار رقم 62 لعام 2010م بتعيين فضيلة الدكتور أحمد محمد الطيب شيخًا للأزهر الشريف، خلَفًا للإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. وما زال فضيلتُه قائمًا بمهامِّ منصبه كشيخٍ للأزهر الشريف.
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شيخ الازهر

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مشيخة الازهر

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