اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 07:22 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

ووهان تتقدم خط جبهة الحرب فى هزيمة كورونا وإيطاليا تقترب من حصيلة صارخة

الخميس، 19 مارس 2020 07:00 م
ووهان تتقدم خط جبهة الحرب فى هزيمة كورونا وإيطاليا تقترب من حصيلة صارخة كورونا
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كان اليوم الخميس هو يوم التناقضات في الخطوط الأمامية للمعركة ضد الفيروس التاجي الجديد "كورونا"، حيث إنه في علامة على الأمل، لم تبلغ مدينة ووهان الصينية عن أي إصابات جديدة محلية ، ولكن في تحذير صارخ للعالم ، بدت إيطاليا مستعدة لتجاوز عدد الوفيات في الصين بسبب الفيروس.

وأظهروا كيف يمكن أن تختلف قوة العدوى في دول مختلفة ، حيث تستعد إيطاليا التي لديها 60 مليون شخص لرؤية ضحايا  أكثر من الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews".

وسجلت إيطاليا 2978 حالة وفاة يوم الأربعاء بعد وفاة 475 آخرين، وبالنظر إلى أن متوسط ​​الوفيات في إيطاليا يبلغ 350 حالة وفاة في اليوم منذ 15 مارس، فمن المحتمل أن يتجاوز عدد القتلى الصينيين 3249 عندما يتم نشر أرقام يوم الخميس في نهاية اليوم.

 

وقد أشارت الأمم المتحدة والسلطات الصحية الإيطالية إلى مجموعة متنوعة من الأسباب لارتفاع عدد الضحايا في إيطاليا ، أهمها عدد السكان المسنين ، الذين هم عرضة بشكل خاص للإصابة بمضاعفات خطيرة من الفيروس.

وتعتبر إيطاليا لديها ثاني أكبر عدد من السكان المسنين في العالم بعد اليابان والغالبية العظمى من القتلى في إيطاليا - 87 ٪ - كانوا فوق سن 70.

وفي الولايات المتحدة ، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 80٪ من 138 حالة وفاة حدثت في الأشخاص فوق 65 عامًا.

وبشكل عام ، توفي 8900 مريض حول العالم ، وتعافى 84 الف، بصرف النظر عن كبار السن والمرضى ، يعاني معظم الأشخاص من أعراض خفيفة أو معتدلة فقط ، مثل الحمى أو السعال.


كورونا

فيروس كورونا

ووهان

ايطاليا

منظمة الصحة العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة