اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 07:33 ص
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ولاية نيوجيرسى.. فرق طبية تجرى الكشف على المواطنين خوفا من كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 07:00 ص
ولاية نيوجيرسى.. فرق طبية تجرى الكشف على المواطنين خوفا من كورونا الكشف على مواطنين فى ولاية نيوجيرسى
رويترز

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حرصت ولاية نيوجيرسى الأمريكية، على تنظيم عمل الفرق الطبية لإجراء الفحوصات الطبيه على المواطنين بعد تفشى فيروس كورونا على مستوى دول العالم المختلفة، للوقاية منه وعدم الدخول في مرحلة التفشى التي يصعب السيطرة عليها.

ونشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا لعمل الفرق الطبيه وإجراءهم لفحصوات وكشف على عدد من المواطنين للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا.

كانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية،قالت إن الولايات المتحدة قررت تعليق جميع خدمات التأشيرات المتعلقة بالهجرة وغيرها اعتبارا من اليوم الأربعاء في معظم دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولم تحدد المتحدثة أسماء أو عدد الدول التي ستتوقف فيها الخدمات. وقالت إن البعثات الأمريكية في الخارج ستواصل تقديم خدمات تأشيرات الطوارئ "في حدود المسموح" وأشارت إلى أن الخدمات ستظل متاحة أمام المواطنين الأمريكيين.

وقالت المتحدثة إن البعثات ستستأنف خدمات التأشيرات بشكل معتاد بأسرع ما يمكن دون أن تحدد موعدا لذلك.


نيوجيرسى

امريكا

الولايات المتحده

كورونا

فيروس كورونا

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