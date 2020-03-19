اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 07:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفاة نائب إيرانى سابق بالأهواز جراء إصابته بفيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 07:29 م
وفاة نائب إيرانى سابق بالأهواز جراء إصابته بفيروس كورونا إيران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وسائل إعلام إيرانية وفاة النائب السابق حميد كهرام عن مدينة الأهواز متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد الذى يحصد يوميا مئات الأرواح فى إيران. 

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) فى إيران، اليوم الخميس، بحسب إحصائية وزارة الصحة الإيرانية، إلى 1284 وبلغت الإصابات 18 ألفًا 407 شخصًا، وشفاء 5979 فى واحدة من أكثر الدول تضررًا من الفيروس.

وكانت كشفت الصحة الإيرانية أكدت أن 50 شخصا فى إيران يصابون بفيروس كورونا كل ساعة، ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق، ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على "اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز".

كما حذر 5 وزراء صحة سابقين فى إيران، الرئيس حسن روحانى، من عدم السيطرة على وباء كورونا المستجد والمتفشي فى إيران فى جميع محافظاتها ويحصد المئات حتى اليوم، وطالبوه بقطع سلسلة تفشي الفيروس عبر السيطرو على معابر المدن وفرض قيود على حركة التنقل والسفر.

وقالوا إن عدم مراعات هذه التوصيات سيكون "لعب بحياة الشعب"، مؤكدين على أنه "لو اتخذ قرار متأخر، ستؤدى إلى أضرار لا يمكن اصلاحها، وزيادة عدد الوفيات.

وتتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد  "COVID-19، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى.

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق حتى 20 مارس المقبل، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية كان مقرر أن يلقيه فى يوم 21 مارس المقبل، بحسب التقليد المتبع كل عام فى إيران، وأعلنت مدينة مشهد إلغاء مراسم الاحتفال بالسنة الجديدة التى تعقد سنويًا فى مرقد الإمام الرضا (الامام الثامن لدى الشيعة الاثنى عشرية).


ايران

كورونا

تفشي كورونا في ايران

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة