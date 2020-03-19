اليوم السابع
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وصفها بـ"تشيرنوبيل إيران"..مسؤول أمريكى يكشف التواصل مع إيرانيين فى أزمة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 10:45 ص
وصفها بـ"تشيرنوبيل إيران"..مسؤول أمريكى يكشف التواصل مع إيرانيين فى أزمة كورونا إيران خلال أزمة كورونا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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وصف مسؤول بالإدارة الأمريكية، ما يحدث في إيران بسبب فيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، بأنه "تشيرنوبيل إيران"، في إشارة إلى كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبيل في أوكرانيا العام 1986، وما خلفه من آثارا طالت الآلاف.

 

وكشف المسؤول، الذى لم تفصح سى أن أن عن اسمه، عن استخدام وزارة الخارجية الأمريكية وسائل التواصل الاجتماعي، لتشجيع الإيرانيين على مشاركة المعلومات مع الإدارة الأمريكية، سواء عبر خط مشفر أو عبر استقصاء على الانترنت، واصفا إياها بوسائل تتجاوز النظام الإيراني وتتواصل مع شعب البلد.

 

وعلق مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لـCNN: "الرسالة التي نبعث بها هي أننا نريد قصصكم ومقاطع الفيديو، نريد رؤية ما يحصل وسنشاركها معكم، لأن النظام الإيراني لا يسمح لكم برؤية ذلك بأنفسكم".

 

ويذكر أنه وفي أعقاب انفجار المفاعل النووي، في 26 أبريل من عام 1986، تم إجلاء 45 ألف شخص من مسقط رأسهم، حيث تحولت مدينة بريبيات، والتي كانت ذات يوم واحة خضراء ونموذجاً للرخاء السوفيتي، إلى مدينة أشباح ملوثة بالإشعاع النووي.

 

وكانت أمس ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) فى إيران إلى 1135، وبلغت الإصابات 17 ألفًا و361 شخصًا،  وشفاء 5710 في واحدة من أكثر الدول تضررًا من الفيروس.

 

وتتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الأسبوعين الماضيين.

 

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق حتى 20 مارس المقبل، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية كان مقرر أن يلقيه فى يوم 21 مارس المقبل، بحسب التقليد المتبع كل عام فى إيران، كما أعلنت مدينة مشهد إلغاء مراسم الاحتفال بالسنة الجديدة التى تعقد سنويًا فى مرقد الإمام الرضا (الامام الثامن لدى الشيعة الاثنى عشرية).

 


ايران

كورونا

فيروس كورونا

تفشي كورونا فى ايران

كوفيد19

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