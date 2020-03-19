اليوم السابع
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وزير العمل الأردنى يتفقد المؤسسات للتأكد من التزامها بقرارات الحكومة

الخميس، 19 مارس 2020 03:00 ص
وزير العمل الأردنى يتفقد المؤسسات للتأكد من التزامها بقرارات الحكومة نضال البطاينة وزير العمل الأردنى
وكالات

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نفذ وزير العمل الأردنى نضال البطاينة، زيارات مفاجئة على بعض المؤسسات والمنشآت التجارية الخاصة، للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وما تبعها من قرارات تنفيذية صادرة عن وزارتى العمل والصناعة والتجارة والتموين.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، جاءت الزيارات للتأكد أيضاً من إنفاذ جميع القرارات في مختلف محافظات المملكة والتصدى لأى مخالفة بهذا الصدد، وخصوصاً فى مجالات صحة وسلامة الموظفين وإجبارهم على العمل.

وشدد البطاينة بضرورة التقيد بقرار التعطيل الصادر من رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أنه حال عدم التزام أصحاب العمل بفتحهم للمنشآت، أو إجبار موظفيهم على العمل، سيتم اتخاذ إجراءات بحقهم وفقاً للمادة 77 من قانون العمل الأردنى والمتعلقة بالعمل الجبرى، وتطبيق المادة 78 والتي تنص على (توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والامراض التى قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه، توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وامراض المهنة كالملابس والنظارات والقفازات والأحذية وغيرها وإرشادهم الى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها، وارشادات توضح فيها مخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها وفق الانظمة والقرارات التي تصدر بهذا الشأن) بحيث تطبق المادة، دون تهاون مع أي مخالف، فيما تصل العقوبة إلى إغلاق المؤسسات المخالفة. ودعا أصحاب العمل إلى عدم مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، للحفاظ على سلامة وصحة العاملين.

 


الادرن

العمل الاردنى

كورونا

حكومه الاردن

اخبار الاردن

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