اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 10:54 م
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وزير الخارجية الكندى يعزل نفسه انتظارا لاختبار فيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 09:57 م
وزير الخارجية الكندى يعزل نفسه انتظارا لاختبار فيروس كورونا فرانسوا-فيليب شامبين وزير الخارجية الكندى
أوتاوا /أ ش أ/

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كشف وزير الخارجية الكندى فرانسوا-فيليب شامبين، اليوم الخميس، عن خضوعه لاختبار فيروس "كوفيد-19" كإجراء احترازى بعد ظهور أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا عليه بعد أقل من 14 يوما من عودته من الخارج.

وأكد الوزير الكندى - فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أنه حاليا فى عزل ذاتى فى المنزل انتظارا لنتائج الإختبار.

واستغل شامبين الفرصة لتشجيع الآخرين على ممارسة التباعد الاجتماعى واتباع احتياطات الصحة العامة الإضافية ضد الفيروس.

ووزير الخارجية هو ثالث وزير فيدرالى كندى أبلغ أنه يجرى اختباره، حيث جاءت نتيجة اختبار الوزيرين الأخرين سلبيين.

 


وزير الخارجية الكندى

كندا

أخبار كندا

اختبار فيروس كورونا

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