اليوم السابع
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وزير التموين: ألغينا 10 ملايين بطاقة تموينية وهمية

الخميس، 19 مارس 2020 01:54 ص
وزير التموين: ألغينا 10 ملايين بطاقة تموينية وهمية
ماجد تمراز

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قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن هناك أكثر من 10 مليون بطاقة تموينية، كانت تحصل على سلع تموينية دون وجه حق، ووصفهم بأنهم كانوا يسرقون من رزق الطبقات التي تستحق ذلك، مشيراً إلى أنه بعد أن تم إزالة كل هذه البطاقات الوهمية من منظومة التموين، وبعد ذلك تم النظر إلى باقي البطاقات، فتم رصد 950 ألف بطاقة بأسماء لمواطنين غير مستحقين للدعم، ثم تم الانتقال إلى مرحلة فوق المتوسط، وتم وضع الشروط اللازمة لاستمرار حصولهم على التموين.

وأضاف وزير التموين، خلال لقاءه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أنه بعد الدخول في الطبقة المتوسطة، كان هناك مشكلة في دقة الحصر، مشيرا إلى أن بياناتهم كانت لا تعبر عن الواقع، فبعد أن يتم رصد استهلاك أحد المواطنين من تلك الطبقة، نجد أنه في الواقع لا يستهلك كل هذا الاستهلاك، مشيراً إلى أنه لابد من إعادة تدقيق البيانات، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، موضحاً أنه تم إلغاء بعض البطاقات وهؤلاء من أشار الرئيس إليهم في أحد خطاباته ووجه بإعادة النظر لوضعهم وعودة عمل بطاقات التموين الخاصة به.

وأوضح وزير التموين، أنه تم الموافقة على إضافة المواليد، وفقاً للأكثر احتياجا، في حالات المعاش أقل من 1500 جنيه، بحيث لا يتم الزيادة عن العدد الذي تم اعتماده في الماضي على المواليد، وأن ذلك سيكلف الوزارة 1.6 مليار جنيه مصري.


وزير التموين

وزاره التموين

الحكومه

بطاقات التموين

مستحقى الدعم

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