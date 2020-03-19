اليوم السابع
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هل الأطفال من الفئات الخطرة الأكثر عرضة للإصابة بكورونا؟

الخميس، 19 مارس 2020 11:00 ص
هل الأطفال من الفئات الخطرة الأكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ حماية الأطفال من كورونا
كتبت هند عادل

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أعلنت بريطانيا عن إصابة 3 أطفال بفيروس كورونا الجديد خلال أسبوع واحد جميعهم أطفال حديثى الولادة أو لم يتخطى عمرهم سوى عدة أشهر، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول هل الأطفال من الفئات الخطرة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مثل كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، وهو ما يكشف عنه التقرير التالى طبقا لما أعلنه مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.
 

س: ما هو خطر إصابة الأطفال بفيروس كورونا الجديد؟ 

ج: استنادًا إلى الأدلة المتاحة، لا يبدو أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 من البالغين، فى حين أن بعض الأطفال والرضع أصيبوا بمرض فيروس كورونا، فإن البالغين يشكلون معظم الحالات المعروفة حتى الآن.

س: كيف يمكن حماية الأطفال من عدوى فيروس كورونا؟ 

ج: يمكن تشجيع الأطفال على المساعدة فى وقف انتشار فيروس كورونا من خلال تعليمه القيام بنفس الأشياء التى يجب على الجميع القيام بها للحفاظ على صحتهم، أهمها تنظيف اليدين باستخدام الصابون والماء أو معقم اليدين الذى يحتوى على الكحول، وتجنب المرضى الذين يعانون من السعال والعطس، تنظيف وتطهير الأسطح عالية اللمس يوميًا فى الأماكن العامة المنزلية (مثل الطاولات والكراسى ذات الظهر الصلب ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأجهزة التحكم عن بعد والمقابض والمكاتب والمراحيض والأحواض).

س: هل تختلف أعراض فيروس كورونا لدى الأطفال عن البالغين؟

ج: لا. أعراض فيروس كورونا متشابهة عند الأطفال والبالغين، ومع ذلك فإن الأطفال الذين يعانون من COVID-19 المؤكد لديهم أعراض خفيفة بشكل عام، تشمل الأعراض المبلغ عنها لدى الأطفال أعراضًا تشبه البرد، مثل الحمى وسيلان الأنف والسعال، بعض الأطفال المصابين بالفيروس عانوا من القىء والإسهال، من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان بعض الأطفال قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، على سبيل المثال الأطفال الذين يعانون من حالات طبية مزمنه ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة.

 

س: هل يجب أن يرتدى الأطفال أقنعة؟

ج: لا، إذا كان الطفل بصحة جيدة، فلا حاجة له لارتداء قناع الوجه، فقط الأشخاص الذين لديهم أعراض المرض أو الذين يقدمون الرعاية للمرضى يجب عليهم ارتداء الأقنعة.

 


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