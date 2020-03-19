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نجل ترامب: كورونا كشف تواطؤ نخبة السياسة الخارجية مع الصين الشيوعية

الخميس، 19 مارس 2020 09:30 ص
نجل ترامب: كورونا كشف تواطؤ نخبة السياسة الخارجية مع الصين الشيوعية دونالد ترامب جونيور
ريهام عبد الله

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أكد دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن فيروس كورونا المستجد، قد فضح نخبة السياسة الخارجية، المتواطئة مع الصين على حد قوله، قائلا :"الصين كذبت، وأشخاص ماتوا".

وقال دونالد ترامب جونيور فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:" حسنًا، شيء واحد مؤكد، أن الفيروس قد كشف بشكل كامل مرة واحدة وإلى الأبد عن النخبة فى السياسة الخارجية، الذى تحدث عندها دنالد ترامب دائما، وعن تواطئهم مع الصين الشيوعية وأعداء آخرين للولايات المتحدة، الصين قد كذبت وأناس ماتوا".

دونالد ترامب جونيور
دونالد ترامب جونيور

 

وفى سياق متصل أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوقع مشروع قانون مكافحة فيروس كورونا، " قانون كورونا الأول للاستجابة للعائلات" الذى يمنح  مساعدة لمن تضرر بسبب الفيروس، من خلال برامج تأمين البطالة، وبطاقات التموين، وسيمدد الإجازات المرضية مدفوعة الأجر لبعض العاملين.

وذكر موقع "سي إن إن"، اليوم الخميس "وقع دونالد ترامب على قانون خاص بكورونا والذي يتضمن حزمة إغاثية تتضمن الاختبار المجاني لفيروس كورونا، وإجازة طارئة مدفوعة".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكى، قد وافق مساء الأربعاء على إجراءات طارئة لتخفيف الألم المالي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في خسائر اقتصادية فادحة، ويمنح القانون الجديد المسمى بـ" قانون كورونا الأول للاستجابة للعائلات"، مساعدة لمن تضرر بسبب الفيروس، من خلال برامج تأمين البطالة، وبطاقات التموين، وسيمدد القانون الجديد الإجازات المرضية مدفوعة الأجر لبعض العاملين.

وكان موقع "ماركت إنسايدر" الأمريكى قال فى وقت سابق أنه يتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب القانون الجديد خلال الأسبوع الحالى، وذلك بالتزامن مع ضغط البيت الأبيض للحصول على تريليون دولار إضافى لدعم الاقتصاد.

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، إن ولايته ستستقبل سفينة طبية في شكل مستشفى، بناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب، فى إطار الجهود المبذولة لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وأوضح كومو للصحفيين أنه تواصل مع ترامب أمس بشأن هذا الموضوع، موضحا أنه "خطوة غير عادية، إنه مستشفى عائم حرفيا مما سيضيف طاقة، ويحتوي على حوالي 1000 غرفة. ومزود بغرف عمليات".

 


ترامب

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