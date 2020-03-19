مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل حالة وفاة ثانية و43 حالة جديدة لفيروس كورونا

أونتاريو /أ ش أ/

أعلن مسؤولو الصحة فى مقاطعة أونتاريو الكندية عن 43 حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، بالإضافة إلى حالة وفاة ثانية فى المقاطعة، مما رفع العدد الإجمالى المؤكد بما فى ذلك حالات الشفاء إلى 257 حالة.

وقال الأطباء فى منطقة هالتون، أن رجلاً فى الخمسينات من عمره يعانى من أعراض صحية أساسية كان يعالج فى كل من مستشفى "أوكفيل ترافالجار" التذكارى ومستشفى منطقة "ميلتون" توفى اليوم الخميس.

وقالت وزيرة الصحة كريستين إليوت بعد ظهر اليوم الخميس أنها لم تُبلغ بعد بحالة الوفاة ثانية، ورفضت التعليق.

ويوجد فى مقاطعة أونتاريو الآن 250 حالة نشطة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وخمس حالات للتعافى وحالتين من الوفيات.