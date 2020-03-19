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"مركز الأزهر للفتوى" يوضح حكم تعقيم الأماكن العامَّة والمساجد بـ "الكُحول "

الخميس، 19 مارس 2020 09:37 م
"مركز الأزهر للفتوى" يوضح حكم تعقيم الأماكن العامَّة والمساجد بـ "الكُحول " مركز الازهر للفتوى
كتب لؤى على

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«ما حكم تعقيم الأماكن العامَّة والمساجد بالكُحول؟ وما حكم صلاة المُسلم وعلى بدنه أوثوبه مواد كُحولّيّة؟»، سؤال أجاب عنه مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية ،وجاء رد المركز :
 
إنَّ الكُحول مُركَّب كيميائي مُكوَّن من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين التي تنتهي بمجموعة من الهيدروكسيل (OH).
 
وليس كل ما يُسمَّى كحولًا عند الكيميائيين يلزم أن يكون مُسكرًا، فالمادَّة الكُحولّيّة التي لا إسكار فيها، وتشكلت من مواد أخرى غير الكُحول المُسكر، ولها صفات غير صفاته تُعتبر طاهرةً؛ لاستحالتها، ولا حرج شرعًا في استخدامها كمعقم للبدن أو الأسطح، وتصحّ الصَّلاة مع وجودها على بدن المُصلي أو في مكان صلاته.
 
أما الكُحول الذي لم يفقد ماهيتَه ولا خصائصه، وإنما ظلَّ على حاله من التَّركيب والإسكار؛ فمختلف في طهارته؛ تبعًا لاختلاف الفقهاء المعاصرين في إلحاق الكُحول بالخمر في النَّجاسة والسُّكر ، ولا حرج شرعًا من استخدام الكُحول طبيًّا كمطهر، ولا حرج في تعقيم الأسطح والأماكن العامّة والمساجد به.
 
 
 
 

 


مركز الازهر للفتوى

الازهر الشريف

الصلاه

الكحول

فيروس كورونا

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