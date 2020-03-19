اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 01:48 م
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محافظ الدقهلية يسلم عقود تقنين أراضى لمواطنين بمركزى السنبلاوين وشربين

الخميس، 19 مارس 2020 01:33 م
محافظ الدقهلية يسلم عقود تقنين أراضى لمواطنين بمركزى السنبلاوين وشربين محافظ الدقهلية يسلم عقود تقنين أراضى لمواطنين بمركزى السنبلاوين وشربين
الدقهلية شريف الديب

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استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه اليوم عددا من المواطنين واضعى اليد على أراضى املاك الدولة بمركزى السنبلاوين وشربين بحضور سعد الفرماوى السكرتير العام وقام المحافظ بتسليم عقود التقنين لهم مؤكدا على ان الدولة بكامل اجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وايضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة مؤكدا على أن العمل يجرى بكل جدية للانتهاء من تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية لاسترداد حقوق الدولة وايضا تقنين الأوضاع للمواطنين واضعى اليد .

وأضاف محافظ الدقهلية أن إجمالى العقود التى تم توقيعها منذ بدء تنفيذ المنظومة تمهيدا لتسليمها لأصحابها بلغت 1370عقدا، وقد كلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة سرعة الانتهاء من كافة الاجراءات لتسليم المواطنين نطاقهم العقود التى تم توقيعها.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتيسير على المواطنين واضعى اليد على اراضى املاك الدولة لتقنين اوضاعهم وفقا للقانون.

يذكر بأن أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم قرارا يتضمن التصريح بأجازة استثنائية للعاملة والموظفة التى تراعى احد ابنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد عمرة عن اثنى عشر سنة ميلادية، كما يتضمن قرار المحافظ التصريح بأجازة استثنائية للعامل والموظف من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك مده سريان قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 الصادر فى هذا الشأن، وقد اوضح محافظ الدقهلية ان الأحكام التى يتضمنها قرار المحافظة تسرى على العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديريات الخدمات والهيئات الفرعية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، واشار المحافظ ان القرار يستثنى العاملين بجهات النقل والاسعاف والمستشفيات وخدمات المياة والصرف الصحى والكهرباء، واكد محافظ الدقهلية لكافة الجهات المختصة لتنفيذ القرار كل فيما يخصة من تاريخ صدورة، واضاف المحافظ بأن المحافظة بكامل اجهزتها لا تدخر جهدا فى اتخاذ اية اجراءات احترازية تستهدف الحفاظ على صحة وحياة المواطنين على مستوى المحافظة ومجابهة فيروس كورونا .

 

محافظ الدقهلية يسلم عقود تقنين أراضى لمواطنين بمركزى السنبلاوين وشربين (2)
محافظ الدقهلية يسلم عقود تقنين أراضى لمواطنين بمركزى السنبلاوين وشربين 

 

محافظ الدقهلية يسلم عقود تقنين أراضى لمواطنين بمركزى السنبلاوين وشربين (3)
محافظ الدقهلية يسلم عقود تقنين أراضى لمواطنين بمركزى السنبلاوين وشربين 

 

محافظ الدقهلية يسلم عقود تقنين أراضى لمواطنين بمركزى السنبلاوين وشربين (4)
محافظ الدقهلية يسلم عقود تقنين أراضى لمواطنين بمركزى السنبلاوين وشربين 

 

محافظ الدقهلية يسلم عقود تقنين أراضى لمواطنين بمركزى السنبلاوين وشربين (5)
محافظ الدقهلية يسلم عقود تقنين أراضى لمواطنين بمركزى السنبلاوين وشربين 

 

محافظ الدقهلية يسلم عقود تقنين أراضى لمواطنين بمركزى السنبلاوين وشربين (1)
محافظ الدقهلية يسلم عقود تقنين أراضى لمواطنين بمركزى السنبلاوين وشربين 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

أملاك الدولة

تقنين أوضاع أراضى الدولة

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