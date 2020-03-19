محافظ الدقهلية صرف 100 ألف جنيه لأسر اثنين متوفين خلال موجة الطقس السيئ

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صرف مبلغ 100 ألف جنيه تعويضا لأسر اثنين من المتوفين من أبناء المحافظة خلال موجة الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية التي مرت بها البلاد، وأكد أن هذه التعويضات تأتى من منطلق حرص الدولة على أبنائها ودعمهم خلال الأزمات والكوارث.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن هذه التعويضات، تأتى بواقع 50 ألف جنيه لكل أسرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني في إطار المشاركة المجتمعية، وأكد أن المحافظة لا تدخر جهداً فى الوقوف بجانب الأسر التى تمر بأحداث طارئة، وتعمل على تقديم سبل الدعم اللازم لها.

تجدر الإشارة إلى أن المبالغ المشار إليها تم صرفها لأسر اثنين من المتوفين من أبناء المحافظة أحدهما من قرية الانشاصية التابعة لاخطاب مركز أجا وتوفى في محافظة بورسعيد والآخر من قرية نقيطة مركز المنصورة وتوفى في جنوب سيناء خلال موجة الطقس السيئ.

من جانبه، قال المحاسب السيد عبد الفتاحن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن المساعدات يتم صرفها بالتعاون بين الجمعية الشرعية الرئيسية ومديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان ومراعاة الجوانب الانسانية والاجتماعية للمواطنين في كل مكان.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء باعتبار الجمعة يوماً مخصصاً للتطهير الأسبوعي لجميع الأماكن في سائر أنحاء المحافظة، بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على المواطنين في كافة مناطق المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، ومضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية، في إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة والوزارات ذات الصلة.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المُستجد والحفاظ على سلامة المناخ العام في المنشآت العامة وتطهيرها المستمر بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين.