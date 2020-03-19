مجلس الوزراء الكويتى يبحث حظر التجول فى البلاد.. اليوم

وكالات

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، أنه من المتوقع أن يبحث مجلس الوزراء، الخميس، مسألة حظر التجول، مشددا على ضرورة تطبيق وزارة الداخلية تعليمات وزارة الصحة.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، قال الغانم: "سأنقل لرئيس الوزراء ضرورة مراعاة شريحة كبار السن عند التفكير بفرض حظر التجول، وأن يتم تحديد المدد، والتركيز على المناطق التي بها مشاكل، أما المناطق الأخرى فتكون الإجراءات فيها مخففة".

وأكد على "ضرورة تطبيق وزارة الداخلية للقرارات التي اتخذها وزير الصحة اليوم بشأن الأعراس والدواوين، التي انتقلت من الصالات إلى البيوت، والتي هي السبب في طرح موضوع فرض حظر التجول".