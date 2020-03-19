متى تتصل بالخط الساخن أو تتجه لمستشفى الحميات لو شككت فى إصابتك بكورونا

كتب على عبد الرحمن

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنفو جراف تحت عنوان :" أمتى أكلم الخط الساخن أو أروح لمستشفى الحميات؟".

وقالت وزارة الصحة:"أعراض الكورونا مشابهة تماما لأعراض البرد أو الانفلونزا زي السخونية والكحة وضيق التنفس، عشان كده أي حد عنده الأعراض دى أهم حاجة يستريح في البيت ومينزلش خالص".

وتابعت وزارة الصحة: "طيب امتى أكلم الخط الساخن أو أروح أحد مستشفيات الحميات؟.. لو كنت مخالط لحالة إيجابية لتحليل فيروس كورونا، وظهرت عليك الأعراض:الكحة وضيق التنفس خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة، ولو كنت راجع من الخارج خلال الـ 14 يوم الماضية، خصوصا لو منتشر فيها الفيروس وظهرت عليك الأعراض".

واستطردت:" ولو كنت أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية واللى تم اكتشاف وجود حالات إيجابية لتحليل فيروس كورونا وظهرت عليك الأعراض، ولو أحد العاملين في السياحة والسفر، خصوصا لو في أحد المنشآت السياحية التي تم اكتشاف وجود حالات إصابة مؤكدة بعدوى الكورونا المستجد"

واختتمت وزارة الصحة والسكان :"بالطريقة دي حتحمى نفسك من الاختلاط والنزول بدون داعى وكمان حتدى الفرصة للمصاب بكورونا أنه يقدر يطلب المساعدة بسرعة.

وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أكد خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 40 حالة التى تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و 12من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، 210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.