اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 02:45 م
خالد صلاح
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ما هو تقويم الأسنان الجراحى؟.. الدكتور عبادى القاضى يجيب

الخميس، 19 مارس 2020 02:00 م
ما هو تقويم الأسنان الجراحى؟.. الدكتور عبادى القاضى يجيب الدكتور عبادي محمد القاضي، استاذ دكتور تقويم الأسنان
تقرير خاص

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تقويم الأسنان الجراحي يتم تركيبه عندما يهمل المريض اسنانه من صغره، مع وجود خلل في فكه العلوي او السفلي والذي ينتج عنه كبر حجم الفك العلوي مع صغر الفك السفلي او العكس.

فكلما اهتم المريض بأسنانه مبكرا خاصة في مرحلة البلوغ وتم تركيب اجهزة التنشيط، كلما تم ضبط نمو الفكين معاً والمريض يصل الي مرحلة العلاج الكامل.

3 معلومات هامة حول التقويم الجراحي
3 معلومات هامة حول التقويم الجراحي

 

وإذا لم يفعل المريض ذلك يمكن أن نحتاج الي عمل جراحة بجانب تقويم الأسنان، ويحدد الطبيب ايهما اولا ان كان الجراحة ام التقويم حسب حالة المريض  ففي بعض الحالات تحتاج لعمل الجراحة اولا ثم التقويم وفي بعض الحالات الاخرى نحتاج لعمل تقويم ثم الجراحة، واحيانا مرحلة التقويم تأخذ شكلاً مختلفًا.

فكلما تم الاهتمام بمشاكل الأسنان مبكرا وتحديدا ما قبل عملية البلوغ كلما كان افضل كثيراًوكلما تفادينا التدخل الجراحي في العلاج.

للتواصل-عبادي

 

الفريق-الطبي

الدكتور عبادي القاضي

تقويم الاسنان

التقويم الجراحي

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