لو بتشتغل من المنزل بسبب كورونا.. 11 طريقة للترفيه عن نفسك ومنع القلق

كتبت أمل علام

بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد لجأت أغلب البلدان إلى إغلاق مراكز التسوق والمدارس والأماكن العامة الأخرى، كما فرضت على العاملين العمل من المنزل لمنع خطر انتشاره، وفى هذه الأثناء تميل مشاعر الإنسان للخوف والقلق والحزن، نظرا لعدم معرفة مدى انتشار هذا المرض أو التخلص منه، بحسب موقع "boldsky".

وخلال هذه الأزمة يعد الشعور المتزايد بالقلق والحزن أمرًا طبيعيًا للغاية خاصةً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية الحالية، ويقول خبراء الصحة إن الناس قد يشعرون بالإرهاق والخوف والحزن والغضب والعجز، وقد يواجهون أيضًا صعوبة فى التركيز، وقد يعانى بعض الأشخاص من أعراض جسدية مثل اضطراب المعدة، أو زيادة معدل ضربات القلب.

وأظهرت دراسة طبية أن الحجر الصحى بسبب الفيروسات التاجية أو الفاشيات المماثلة الأخرى له تأثير سلبى على الصحة العقلية، كان لدى الأشخاص الذين تم عزلهم انتشارًا كبيرًا للأعراض النفسية، مثل الاكتئاب، والاضطراب العاطفى، وانخفاض المزاج، والتهيج، والإجهاد، والأرق.

وهذه بعض الطرق للتعامل مع القلق أثناء تفشى الفيروس التاجى

1. ممارسة الرياضة

يمكن أن يساعدك على تخفيف التوتر وتهدئة عقلك، إذا كنت فى المنزل، فحاول القيام بتمارين بسيطة مثل أوزان زجاجة المياه، وتمارين اللوح الخشبى والرقص، إذا لم تكن تحت الحجر الصحى، فاذهب فى نزهة على الأقدام أو ركض بالخارج مع تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص.



للتخفيف من القلق من فيروس كورونا

2. الانخراط فى هوايتك المفضلة

إذا كان الطهى أو صناعة الخبز هى هوايتك المفضلة، ابدأ الانخراط فيها لأنها ستبعد كل ما لديك من توتر وقلق، ويمكنك زراعة الفاكهة والخضروات فى حديقتك أو إذا كنت تفضل الطهى قم بطهى الأطباق أو الحلوى المفضلة لديك.



3. قراءة الكتب

يمكن أن تساعد قراءة الكتب فى التغلب على القلق والخوف، فمن خلال فتح كتاب فأنت تسمح لدماغك بالذهاب إلى عالم أدبى يساعدك على تشتيت انتباهك عن التوتر والخوف والقلق، اقرأ الكتب الخفيفة لأنها ستساعد على استرخاء جسمك وعقلك.

4. خذ حمامًا للاسترخاء

سيخفف من التوتر والقلق والاكتئاب لأن الروائح اللطيفة يمكن أن تساعد فى استرخاء جسمك.

5. التأمل

إن التأمل يجعلك تعيش فى اللحظة الحالية من خلال جعلك على دراية بمكانك وما أنت عليه، ولن تطغى على ما يدور حولك، سيعلمك كيفية الاستجابة للضغط النفسى والمساعدة فى تقليل القلق والاكتئاب.

6. تغيير الروتين

إذا كنت تعمل من المنزل خلال هذه الأزمة، فإن تنقلاتك وجداولك المعتادة ستكون خارج المسار، اتبع روتينًا جديدًا يتيح لك استكشاف الكثير من الأشياء حتى أثناء العمل من المنزل، وسيساعدك ذلك على البقاء على المسار الصحيح.

7. الحد من اطلاعك فى وسائل التواصل الاجتماعى

يتم تداول الكثير من المعلومات غير الصحيحة على منصات وسائل التواصل الاجتماعى، قراءة هذه المعلومات وعدم معرفة الصواب والخطأ سيزيد من قلقك وخوفك، قلل وقتك على وسائل التواصل الاجتماعى، واقرأ عددًا أقل من المقالات حول تفشى الفيروس التاجى.

وللبقاء على إطلاع جيد انتقل من خلال مصادر موثوقة وذات سمعة جيدة عبر الإنترنت مثل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ومنظمة الصحة العالمية .(WHO)

8

. قم بتطوير خطة العمل الخاصة بك

تجنب الاستماع إلى الأشخاص الذين سيقدمون نصائح غير مرغوب فيها، لا تأخذ اقتراحات إلا إذا أوصى بها مركز السيطرة على الأمراض أو منظمة الصحة العالمية أو مصادر حكومية أخرى.

9. فكر فيما تشعر به واكتب ما يسعدك فى مذكراتك

اكتب مذكراتك السعيدة فى مفكرة أو دفتر يوميات، اكتب ما هو أهم بالنسبة لك وما تقدره حقًا فى حياتك، سيقلل ذلك من مستويات القلق والتوتر ويساعدك على الشعور بالهدوء.

10. ممارسة الرعاية الذاتية

الاعتناء بنفسك جيدًا هو أمر فى غاية فى الأهمية، تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا، واحصل على قسط وافر من النوم، وشارك فى الأنشطة الترفيهية، سيؤدى ذلك إلى تحسين صحتك الجسدية والنفسية.

11. اطلب المساعدة المهنية

إذا شعرت أنك تخاف أكثر من المعتاد بسبب تفشى فيروس كورونا التاجى، فاطلب المساعدة المهنية على الفور، سيساعدك طبيب نفسانى على إدارة مخاوفك بينما يحفزك أيضًا على القيام بعمل أفضل واتخاذ قرارات جيدة، خلال هذا الوقت من الأزمة، توصلت منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى بعض النصائح لدعم الصحة النفسية والرفاه النفسى ومنها: تجنب مشاهدة أو قراءة أو الاستماع إلى الأخبار التى قد تجعلك تشعر بالضيق أو القلق، اطلب معلومات دقيقة عن فيروس كورونا.