كبير المفاوضين الأوروبيين بشأن بريكست يعلن إصابته بفيروس كورونا

كتب سمير حسنى

أعلن ميشال بارنيه، كبير المفاوضين الأوروبيين بشأن بريكست، إصابته بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية، اليوم الخميس، كانت أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أعلنت تأكيد الصين دعم أوروبا، ودول الاتحاد، لمواجهة وباء كورونا الذى انتشر فى البلاد.

ونشرت ديرلاين تفاصيل محادثتها تليفونيًا مع لى كه تشيانج رئيس وزراء الصين، والتى وصفتهم بأنهم استطاعوا محاربة الوباء العالمى كورونا بشكل جيد.

وخلال مقطع فيديو نشرته ديرلاين على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أعلنت دعم الصين للاتحاد الأوروبى، فى الكارثة العالمية، قائلة: تناقشنا فى أننا نحتاج دعم بعضنا البعض، خاصة أن الصين كانت مركز الوباء فى يناير الماضى، وساعدها الاتحاد الأوروبى بالتبرع بنحو 50 طن من المعدات الطبية.

وقالت أورسولا: اليوم نحن ممتنون لدعم الصين للدول الأوروبية التى أصبحت الآن مركز الوباء، من خلال توفير 2 مليون قناع طبى وو 200.000 قناع N95 و50.000 من أدوات الاختبار.