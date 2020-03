"كارثة إيطالية" توابيت ضحايا كورونا داخل كنيسة لدفنها فى مقابر جماعية.. فيديو

تعيش إيطاليا أجواء كارثية بعد تفشي فيروس كورونا فى جميع المدن الإيطالية وترتفع أعداد الإصابات بصورة كبيرة، حيث قفزت حالات الوفيات إلى 2989 حالة، مع وصول الإصابات إلى 31.500 شخص، وتناقلت وسائل إعلام مقطع فيديو مثير للزعر للحظة إقامة مراسم الجنازة على ضحايا فيروس كورونا في مدينة بيرغامو بإقليم لومبارديا في شمالي إيطاليا.

This is the actual situation in #Bergamo, #Italy: if you see/hear people talking about herd immunity, you can imagine towards which direction your country is heading; same with those saying it is like a normal flu.

[Thanks to @MattiaRoncalli for talling me this is from Bergamo]. pic.twitter.com/QMmlkCqO3u