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"كارثة إيطالية" توابيت ضحايا كورونا داخل كنيسة لدفنها فى مقابر جماعية.. فيديو

الخميس، 19 مارس 2020 01:07 م
"كارثة إيطالية" توابيت ضحايا كورونا داخل كنيسة لدفنها فى مقابر جماعية.. فيديو توابيت الضحايا فى إيطاليا
كتب محمد شعلان

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تعيش إيطاليا أجواء كارثية بعد تفشي فيروس كورونا فى جميع المدن الإيطالية وترتفع أعداد الإصابات بصورة كبيرة، حيث قفزت حالات الوفيات إلى 2989 حالة، مع وصول الإصابات إلى 31.500 شخص، وتناقلت وسائل إعلام مقطع فيديو مثير للزعر للحظة إقامة مراسم الجنازة على ضحايا فيروس كورونا في مدينة بيرغامو بإقليم لومبارديا في شمالي إيطاليا.

 

 

وظهرت في الفيديو عشرات التوابيت وهي ملقاة على الأرض داخل كنيسة مدينة بيرغامو، وكأنها جثث لضحايا كارثة إنسانية لزلزال أو فيضان أو حتى عملية إرهابية بانتظار إقامة مراسم الجنازة عليها، حيث سيتم دفن هذه الجثث التي تعد بالعشرات في كنيسة واحدة، في مقابر جماعية مجهولة خوفا من نقل عدوى الوباء القاتل إلى آخرين.

 

توابيت الضحايا فى ايطاليا
توابيت الضحايا فى إيطاليا

 

ضحايا كورونا
ضحايا كورونا

 

وعلى جانب آخر، ووافقت الحكومة الإيطالية، برئاسة جوزيبى كونتى على حزمة بقيمة 2500 مليون يورو للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، من بينها 3500 يورو تذهب إلى خزائن الصحة والحماية المدنية.

 

التوابيت تملء الكنيسة
التوابيت تملء الكنيسة

كما تتبع إيطاليا العديد من التدابير الجديدة "الأكثر صرامة"، ومنها محاولة زيادة مركبات النقل العام خلال ساعات الذروة ووقفها فى أوقات أخرى، وتحديد عدد المواطنين الذين يسمح لهم بصعود أيه وسيلة من وسائل النقل العام، فى محاولة لتفادى عدوى فيروس كورونا".

 

وأكدت وزيرة البنية التحتية والنقل باولا دي ميكيلى، عزم الحكومة تبنى مسار تأميم الخطوط الجوية الايطالية (أليتاليا)، لإنقاذ الشركة التى تواجه مصاعب مالية وبقيت لمدة ثلاث سنوات تقريبًا تحت إدارة حكومية خاصة، حسبما قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

 

ووصفت الوزيرة أليتاليا بـ"الاستراتيجية" مشددة على أهمية "استعادة الدولة لناقل وطنى"، وأبدت المفوضية الاوروبية استعدادها لمناقشة مساعدة محددة من السلطات فى روما للناقل الوطنى السابق، حيث أصبحت فرضية تأميم الشركة ضرورية بعد أن غيرت حالة طوارئ فيروس كورونا سيناريو البحث عن مشتر اجنبى، وتتخوف السلطات الايطالية من عدم تلقى أى عرض بعد أن طرحت مؤخرا عطاء تقديم عروض غير ملزمة لشراء الشركة تنتهى مدته اليوم الخميس.

 


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