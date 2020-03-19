اليوم السابع
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فيديو.. هكذا يُدفن موتى فيروس كورونا فى إيران

الخميس، 19 مارس 2020 04:26 م
فيديو.. هكذا يُدفن موتى فيروس كورونا فى إيران دفن موتى فيروس كورونا فى إيران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لإيرانيين يرتدول ملابس طبيعة عازلة، يقومون بحرف قبر لمتوفى بفيروس كورونا المستجد والذى يحصد أراواح المئات فى إيران منذ فبراير الماضى.

 

 

وارتفعت أمس حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) فى إيران إلى 1284  وبلغت الإصابات 18ألفًا 407 شخصًا، وشفاء 5979  فى واحدة من أكثر الدول تضررًا من الفيروس.

 

وكانت كشفت الصحة الإيرانية أن 50 شخصا في إيران يصابون بفيروس كورونا كل ساعة، ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق، ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على "اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز".

 

كما حذر 5 وزراء صحة سابقين فى إيران، الرئيس حسن روحانى، من عدم السيطرة على وباء كورونا المستجد والمتفشي فى إيران فى جميع محافظاتها ويحصد المئات حتى اليوم، وطالبوه بقطع سلسلة تفشي الفيروس عبر السيطرو على معابر المدن وفرض قيود على حركة التنقل والسفر.

 

وقالوا إن عدم مراعات هذه التوصيات سيكون "لعب بحياة الشعب"، مؤكدين على أنه "لو اتخذ قرار متأخر، ستؤدى إلى أضرار لا يمكن اصلاحها، وزيادة عدد الوفيات.

 

وتتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد  "COVID-19، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى.

 

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق حتى 20 مارس المقبل، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية كان مقرر أن يلقيه فى يوم 21 مارس المقبل، بحسب التقليد المتبع كل عام فى إيران، وأعلنت مدينة مشهد إلغاء مراسم الاحتفال بالسنة الجديدة التى تعقد سنويًا فى مرقد الإمام الرضا (الامام الثامن لدى الشيعة الاثنى عشرية)


ايران

كورونا

فيروس كورونا

تفشي كورونا فى ايران

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