فرنسيون يحيون العاملين في الرعاية الصحية من شرفات منازلهم بالتصفيق.. فيديو

كتب محمد شعلان

عبر مواطنون فرنسيون عن دعمهم للعاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وممرضين بطريقة أصبحت متداولة في أوروبا بعد انتشار ظاهرة الحجر المنزلي وهي التحية عن طريق نوافذ وشرفات منازلهم، حيث عرضت شبكة ABC News الأمريكية، مشهد يرفع الروح المعنوية لمواطنين فرنسيين وهم يصفقون ويهتفون للأطباء العاملين في مواجهة فيروس كورونا الجديد بالمدن الفرنسية، وانتشرت هذه المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي كرسالة داعمة للعاملين في الرعاية الصحية.

GRATITUDE: Amid a lockdown, French residents organized on social media to applaud healthcare workers from their balconies, thanking doctors and nurses fighting the coronavirus outbreak. https://t.co/fuWtYg2zRc pic.twitter.com/HLCONLzItp — ABC News (@ABC) March 19, 2020

وسجلت فرنسا أمس الأربعاء وفاة 89 شخصا بفيروس كورونا في أقل من 24 ساعة، لترتفع حصيلة الضحايا منذ ظهور الوباء على أراضيها إلى 264 وفاة، وإصابة 9130 شخصا، 921 منهم في غرف الإنعاش وعمر نحو نصفهم أقل من 60 عاما وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات.

ووفقا لـ"فرانس 24"، أجرت السلطات الصحية خلال أمس الأربعاء، 4000 اختبار عن الإصابة بالفيروس، ليرفع عدد الاختبارات على المواطنين منذ بدء الوباء إلى 42500 اختبار. وصارت هذه التحاليل لا تمارس على الجميع، ولكن مقتصرة فقط على الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنفس، بالإضافة إلى ظهور أعراض الحمى والسعال عليهم.

وأعلنت مجوعة "سانوفي" الدوائية الفرنسية أول أمس الثلاثاء أن "بلاكنيل"، الدواء المضاد للملاريا الذي تنتجه، برهن على نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجد وبالتالي فهي مستعدة لأن تقدم إلى السلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه وهي كمية كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.

وعلى جانب آخر، أعلن إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، دعمه الكامل لإجراءات البنك المركز الأوروبي لمواجهة فيروس كورونا، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، حيث أعلن البنك المركزى الأوروبي تخصيص 750 مليار يورو لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ووافق البنك المركزى الأوروبى على إجراءات تحفيز جديدة اليوم الخميس، لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو على التعامل مع التأثير المتزايد لوباء فيروس كورونا، لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير فى خطوة قد تحبط الأسواق المالية.