فرنسيون يحيون العاملين في الرعاية الصحية من شرفات منازلهم بالتصفيق.. فيديو

عبر مواطنون فرنسيون عن دعمهم للعاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وممرضين بطريقة أصبحت متداولة في أوروبا بعد انتشار ظاهرة الحجر المنزلي وهي التحية عن طريق نوافذ وشرفات منازلهم، حيث عرضت شبكة ABC News الأمريكية، مشهد يرفع الروح المعنوية لمواطنين فرنسيين وهم يصفقون ويهتفون للأطباء العاملين في مواجهة فيروس كورونا الجديد بالمدن الفرنسية، وانتشرت هذه المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي كرسالة داعمة للعاملين في الرعاية الصحية.

GRATITUDE: Amid a lockdown, French residents organized on social media to applaud healthcare workers from their balconies, thanking doctors and nurses fighting the coronavirus outbreak. https://t.co/fuWtYg2zRc pic.twitter.com/HLCONLzItp