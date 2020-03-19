اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 10:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غلق دير الأنبا بيشوى أمام الرحلات وأسر الرهبان أسبوعين

الخميس، 19 مارس 2020 09:14 م
غلق دير الأنبا بيشوى أمام الرحلات وأسر الرهبان أسبوعين الكاتدرائية
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن دير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون عن غلق الدير ومنع أى رحلات أو تجمعات منعًا باتًا ولمدة أسبوعين بدءا من اليوم، كما اعتذر الدير عن استقبال أسر الآباء الرهبان، وذلك من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

كانت الكنائس قد استجابت بشكل فوري لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففي حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهي وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات

كما أصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة اسبوعين، بدء من اليوم الأحد، تتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس .

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية

 

دير الانبا بيشوي

منع رحلات الانبا بيشوي

دير وادي النطرون

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار فى مصر بـ 15% .. إنفوجراف

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

محافظة القاهرة تشن حملات ليلية للتأكد من تطبيق قرار الغلق فى المواعيد المحددة

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

هل ينتشر فيروس كورونا عن طريق الفضلات البشرية؟ منظمة الصحة العالمية تجيب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار غلق المطاعم والكافيهات والأندية

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

الداخلية تعقم وتطهر المواقع الشرطية لمواجهة "كورونا"

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة