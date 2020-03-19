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طلاب أولى ثانوى يطالبون التعليم بتوضيح موقف امتحان مارس الإلكترونى التجريبى

الخميس، 19 مارس 2020 03:44 م
طلاب أولى ثانوى يطالبون التعليم بتوضيح موقف امتحان مارس الإلكترونى التجريبى طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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ناشد طلاب الصف الأول الثانوى العام، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوضيح موقف امتحان مارس الإلكترونى التجريبى المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل 22 مارس الجارى لتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع الأسئلة الإلكترونية على التابلت.
 
 
وأكد بعض الطلاب، أنهم تواصلوا مع مدارسهم، وأكدت إدارة المدارس أنه حتى الآن لم يحدث أى تغيير فى موعد الامتحان المحدد بـ 22 مارس الجارى، ولم يتم التأكيد على إلغاء الامتحان أو استمراره فى موعده، مطالبين التعليم بتوضيح الموقف وخاصة آلية عقد الامتحانات.
 
 
وكانت الوزارة، أعلنت فى وقت سابق، أنه سيتم عقد الامتحان فى موعده حيث سيتم اتاحت للطلاب الدخول على منصة الامتحان من المنزل واداء الامتحان التجريبى.
 
 
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تعلن  تفاصيل ما أعدته  للتعليم عن بعد ولمساعدة وحماية 22 مليون طالب وطالبة في التعليم المصري؟، وماذا قررت بخصوص امتحانات سنوات التعليم 2.0  (KG1 حتي G2) ثم سنوات النقل من 3 ابتدائي حتى 2 إعدادي ثم 1، 2 ثانوي والشهادات العامة والدبلومات؟، وما هو دور المعلمين والإدارات المدرسية في هذه الفترة؟.
 
 
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،:" انتظروا الإجابات مساء اليوم في فيديو مسجل أعرض علي فيه كل جديد وإن شاء الله تجدوا ما يطمئن الجميع ونري ما أنجزته الوزارة في التحول الرقمي وتطوير التعليم الحكومي المصري".
 

التربية والتعليم

امتحان مارس الإلكترونى

طلاب أولى ثانوى

اخبار مصر

اخبار مصرية

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