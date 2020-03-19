ضبط 565 شيشة خلال حملة مكبرة فى الخصوص بالقليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، حملة مكبرة على المقاهي والأسواق العشوائية بمدينة الخصوص، وذلك بحضور رئيس المدينة وقوات الشرطة والاشغالات والمتابعةـ، وذلك لليوم الثالث على التوالي وبتكليف من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد نائب محافظ القليوبية، أنه تم خلال الحملة، ضبط 565 شيشة، ومجموعة من شكائر الفحم، و520 حجر معسل، وكذلك تحرير محاضر للمقاهي والكافيهات بالمخالفة وإزالة اللافتات والاكشاك المخالفة وإزالة الاشغالات بالأسواق اليومية، حفاظا على الحركة المرورية بالمدينة ومنع تجمعات المواطنين موضحا أن الحملة شملت حرم الطريق الدائري، وشوارع سيد حمادة والصرف الصحي وترعة الإسماعيلية.

واتخذت محافظة القليوبية عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528، فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.



جانب من الحملة



جانب من الحملة