اليوم السابع
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صور.."مستقبل وطن" يواصل حملاته لمواجهة كورونا بتعقيم وتطهير مدينة المنصورة

الخميس، 19 مارس 2020 06:54 م
صور.."مستقبل وطن" يواصل حملاته لمواجهة كورونا بتعقيم وتطهير مدينة المنصورة مستقبل وطن يواجه فيروس كورونا بتعقيم وتطهير المنشأت العامة
كتب - هشام عبد الجليل

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واصل حزب مستقبل وطن، فى محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، وتحت شعار "احمي بيتك.. احمي بلدك"، وذلك لمواجهة فيروس كورونا، وإنطلاقا من دوره المجتمعى، شكل الحزب فريقًا للقيام بعمليات التعقيم والتطهير للمنشأة العامة، بمدينة المنصورة، وبناءا على رؤية الأمانة المركزية وتوصياتها لكافة التشكيلات الحزبية في أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظات مصر، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، وتحت رعاية النائب محمد المرشدى أمين الحزب بالمحافظة.
 
ونظمت أمانة الحزب بمركز المنصورة الفاعلية، تحت رعاية النائب محمد المرشدى أمين الحزب بالمحافظة، وقال أمين الحزب بمركز المنصورة، إنه تم التنسيق مع رئيس المدينة بدعم رئاسة المركز بالمطهرات والرشاشات التى يتطلبها المركز.
 
وأشار أمين الحزب بالمركز، إلى إنه تم مد رؤساء الوحدات المحلية بالمطهرات حيث تم رش الشوارع الهامة وحول المصالح الحكومية ووكل المواقع التي تتطلب الرش بتوجيهات رئيس الوحدة المحلية، وذلك في قري كوم الديربي واويش الحجر وشها وميت على.
 
وأضاف أنه تم التنسيق لإقامة غرفة عمليات لمركز المنصورة، ويوجد بها طبيب متخصص للرد على أي استفسار للأهالي بالإضافة إلى إنه تم شراء 15 رشاش في القرى على ان يقوم شباب الحزب برش القرى التي لا يوجد بها مواتير رش.
 
ومن جانبه، أكد امين التنظيم بمركز المنصورة  تطوع أكثر 300 شاب من شباب الحزب لرش المنشآت والمصالح والمساجد وتم استخدام 3 طن من المطهرات بصفه مبدئية.
 
وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملات في جميع المحافظات، لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
مستقبل وطن يواجه فيروس كورونا (1)
 
مستقبل وطن يواجه فيروس كورونا (2)
 
مستقبل وطن يواجه فيروس كورونا (3)
 
مستقبل وطن يواجه فيروس كورونا (4)

 


مستقبل وطن

فيروس كورونا

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اخبار اليوم

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