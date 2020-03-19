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صورة بـ1000 كلمة..مشهد مؤلم لطبيب إيطالى بعد تسجيل 475 حالة وفاة بكورونا

الخميس، 19 مارس 2020 11:35 م
صورة بـ1000 كلمة..مشهد مؤلم لطبيب إيطالى بعد تسجيل 475 حالة وفاة بكورونا صورة متداولة لطبيب فى إيطاليا
كتب محمد رضا

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تمر إيطاليا بكارثة إنسانية فى ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى بلغت ذروتها، مساء الأربعاء، بتسجيل إيطاليا، أكبر عدد على الإطلاق من الوفيات بسبب فيروس كورونا فى يوم واحد بعدما بلغت 475 حالة وفاة فى هذا اليوم فقط.

وفى صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعى، تجسد مدى تأثير الكارثة فى إيطاليا داخل المستشفيات، تداول المغردون على "تويتر"، صورة لطبيب يجلس على الأرض محبطًا وحزينًا، فيما يحاوله زميله مواساته وتهدئته، وقال متداولو الصورة إنها لطبيب إيطالى بعد إعلان عدد الوفيات الضخم ضمن إحصائيات ضحايا فيروس كورونا المستجد.

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ويشار إلى أنه فى إيطاليا يجرى نقل الجثث من بلدة بشمال البلاد فى قلب بؤرة تفشى فيروس كورونا حيث تعمل خدمات دفن الموتى بأكثر من طاقتها وذلك فى الوقت الذى تتأهب الحكومة لتمديد إجراءات الإغلاق الطارئة بأنحاء البلاد، فيما أظهرت تسجيلات مصورة التقطها سكان محليون فى برجامو إلى شمال شرق ميلانو، ونشرها موقع صحيفة إيكو دى برجامو المحلية، رتلا طويلا من العربات العسكرية تمر بالشوارع بعد منتصف الليل وتنقل توابيت الموتى من مقبرة البلدة.

وأكد متحدث باسم الجيش، اليوم الخميس، إرسال 15 شاحنة و50 جنديًا لنقل الجثث إلى أقاليم مجاورة، وفى وقت سابق طلبت السلطات المحلية فى برجامو المساعدة فى إحراق الجثث بعد أن تكدست فى أفران الحرق، فيما سجلت إيطاليا أمس الأربعاء أكبر عدد على الإطلاق من الوفيات بسبب فيروس كورونا فى يوم واحد بعدما بلغ 475 حالة ليصل الإجمالى إلى 3000 حالة. ووقعت أكثر من 300 وفاة فى منطقة لومبارديا وحدها التى يوجد بها برجامو أكثر الأقاليم تضررًا.

وكانت إيطاليا فى طليعة الدول الأوروبية التى فرضت إغلاقًا تامًا لكن حالات الإصابة ظلت فى ارتفاع وهو ما يدفع الحكومة للتفكير فى إجراءات أكثر صرامة قد تشمل حظر القدر الضئيل المتاح من الحركة بالشوارع حاليًا.

 


فيروس كورونا المستجد

كورونا فى ايطاليا

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منظمة الصحة العالمية

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