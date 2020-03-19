اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 12:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة جنوب سيناء تشن حملة على الصيدليات لضبط سوق الدواء

الخميس، 19 مارس 2020 11:06 م
صحة جنوب سيناء تشن حملة على الصيدليات لضبط سوق الدواء صيدلية - أرشيفية
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك خلال حملة تفتيشية مكبرة على مدار يومين، لضبط سوق الدواء والمستلزمات الطبية بجميع مدن المحافظة، من ضبط صيدليات تبيع مستلزمات طبية بأسعار مبالغ فيها أعلي من السعر السائد بالأسواق، وأخرى بدون ترخيص وأخري تبيع أدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة، وكذا الإمتناع عن بيع مستلزمات طبية فقد جري تحرير خمس محاضر ضبط والعرض علي النيابات العامة المختصة بطور سيناء وشرم الشيخ لإتخاذ اللازم قانونا بشأنهم 

وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتشكيل لجان بهدف حماية المستهلك بشكل عام وضبط سوق الدواء علي مستوي المحافظة بصفة خاصة. 

من جانبه أكد الدكتور أيمن رخا مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة أن تلك الحملات مستمرة لضبط سوق الدواء في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وذلك لحماية المستهلك وضبط الأسواق للتأكيد علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط محتكري المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، مؤكدا بأنه تم المرور علي عدد خمسة عشر صيدليه بمدينة طور سيناء وشرم الشيخ و2 مكتب مستلزمات طبية حتي الان وجاري المرور والتفتيش علي باقي الصيدليات بمدن المحافظة.

وفى وقت سابق تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مدينة شرم الشيخ، فى إطار الجولات اليومية والمستمرة لمتابعة المشروعات الجارية بمدن المحافظة للوقوف على الموقف التنفيذى أولا بأول.

وتابع المحافظ أعمال رصف وتشجير وتجميل وتوصيل المياه اللازمة لرى المساحات الخضراء أحد المحاور الهامة بمدينة شرم الشيخ التى يتم إنشائها لتصل الحركة المرورية من شارع السلام إلى كمين شرم الشيخ / دهب وتصل قاعة المؤتمرات الجديدة بطريق السلام، والتى من شأنها تقلل الوقت والمسافة للخروج أو الدخول من بوابة شرم الشيخ / دهب لتوفر الوقت والجهد والوقود وتمنع التكدس المرورى خلال انعقاد المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ وأشاد المحافظ خلال جولته بالعمالة التى تعمل جادة وهنأهم بالعيد القومى للمحافظة.

كما قام المحافظ بجولة بالأسواق للاطمئنان على الحالة العامة وتوفر السلع الغذائية والخضر والسلع الاستراتيجية للمواطنين باسعارها العادية.

 

 

 


مدينة شرم الشيخ

ضبط ادويه

اسعار مبالغ فيها

صيدليات

لجان

محافظ جنوب سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

إغلاق شارع ربيعى الجيزى جزئيًا لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

إغلاق شارع ربيعى الجيزى جزئيًا لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

هكذا واجهت السينما نهاية العالم.. ويل سميث خبير فيروسات يحاول اكتشاف علاج لإنقاذ البشرية في "I Am legend".. وساندرا بولوك فى رحلة المخاطر في فيلم "bird box"..ومهمة صعبة لمقاومة العدوى في "Contagion وCarriers"

هكذا واجهت السينما نهاية العالم.. ويل سميث خبير فيروسات يحاول اكتشاف علاج لإنقاذ البشرية في "I Am legend".. وساندرا بولوك فى رحلة المخاطر في فيلم "bird box"..ومهمة صعبة لمقاومة العدوى في "Contagion وCarriers"

أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن مصير امتحانات نهاية الترم للصفوف الدراسة

أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن مصير امتحانات نهاية الترم للصفوف الدراسة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

حالة شلل وعزل عالمى بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل أول وفاة فى تونس.. الحكومة اللبنانية تعلن تشديد الإجراءات الصحية.. الجيش الأردنى يعزل عمان.. والجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من الخارج قيد الحجر الصحى

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

فيديو.. خالد الجندى: خطبة الجمعة يمكن تكون فى دقيقتين فقط

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

أخبار مصر اليوم.. منح 30 ضعف رصيد الموبايلات المشحون دقائق ووحدات مجانية

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

البنك المركزى يخفض فائدة مبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى والسياحة لـ8%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة