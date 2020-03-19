صحة جنوب سيناء تشن حملة على الصيدليات لضبط سوق الدواء

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك خلال حملة تفتيشية مكبرة على مدار يومين، لضبط سوق الدواء والمستلزمات الطبية بجميع مدن المحافظة، من ضبط صيدليات تبيع مستلزمات طبية بأسعار مبالغ فيها أعلي من السعر السائد بالأسواق، وأخرى بدون ترخيص وأخري تبيع أدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة، وكذا الإمتناع عن بيع مستلزمات طبية فقد جري تحرير خمس محاضر ضبط والعرض علي النيابات العامة المختصة بطور سيناء وشرم الشيخ لإتخاذ اللازم قانونا بشأنهم

وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتشكيل لجان بهدف حماية المستهلك بشكل عام وضبط سوق الدواء علي مستوي المحافظة بصفة خاصة.

من جانبه أكد الدكتور أيمن رخا مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة أن تلك الحملات مستمرة لضبط سوق الدواء في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وذلك لحماية المستهلك وضبط الأسواق للتأكيد علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وضبط محتكري المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، مؤكدا بأنه تم المرور علي عدد خمسة عشر صيدليه بمدينة طور سيناء وشرم الشيخ و2 مكتب مستلزمات طبية حتي الان وجاري المرور والتفتيش علي باقي الصيدليات بمدن المحافظة.

وفى وقت سابق تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مدينة شرم الشيخ، فى إطار الجولات اليومية والمستمرة لمتابعة المشروعات الجارية بمدن المحافظة للوقوف على الموقف التنفيذى أولا بأول.

وتابع المحافظ أعمال رصف وتشجير وتجميل وتوصيل المياه اللازمة لرى المساحات الخضراء أحد المحاور الهامة بمدينة شرم الشيخ التى يتم إنشائها لتصل الحركة المرورية من شارع السلام إلى كمين شرم الشيخ / دهب وتصل قاعة المؤتمرات الجديدة بطريق السلام، والتى من شأنها تقلل الوقت والمسافة للخروج أو الدخول من بوابة شرم الشيخ / دهب لتوفر الوقت والجهد والوقود وتمنع التكدس المرورى خلال انعقاد المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ وأشاد المحافظ خلال جولته بالعمالة التى تعمل جادة وهنأهم بالعيد القومى للمحافظة.

كما قام المحافظ بجولة بالأسواق للاطمئنان على الحالة العامة وتوفر السلع الغذائية والخضر والسلع الاستراتيجية للمواطنين باسعارها العادية.