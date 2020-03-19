قالت مدينة شنجهاى الصينية على حسابها على تطبيق وي تشات إنها أضافت اليوم الخميس، ثماني دول أخرى إلى قائمة الأماكن التي تطالب من يدخلون المدينة قادمين منها أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وبهذه الإضافة يبلغ عدد الدول المدرجة على القائمة 24 دولة. والدول التي أضيفت حديثا هي أستراليا وماليزيا واليونان وجمهورية التشيك وفنلندا وقطر وكندا والسعودية.

وقالت إن المسافرين الذين زاروا أيا من الدول الأربع والعشرين في الأربعة عشر يوما السابقة على زيارة شنجهاي سيخضعون كذلك للحجر الصحي.

وكان قد استأنف منتجع "شنجهاى ديزنى" نشاطه جزئيا، بعدد محدود من نشاطات التسوق وتناول الطعام والترفيه فى "ديزنى تاون"، و"شينج ستار بارك" وفندق "شنجهاى ديزنى لاند"، وذكر المنتجع أن كل موقع من مواقع "شنجهاي ديزني لاند" التي أعيد فتحها سيعمل بقدرة محدودة وساعات عمل مخفضة، مشيرا إلى أنه سيوفر مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تدابير صارمة وشاملة للصحة والتطهير والنظافة لضمان سلامة وصحة الضيوف والموظفين.