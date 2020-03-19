وأوضح المنتجع أنه سيطلب من كل زائر يدخل المنتجع الخضوع لإجراءات فحص درجة حرارة الجسم علاوة على ارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات عند الدخول إلى أماكن تناول الطعام.

وكان منتجع شنجهاى ديزنى قد أعلن إغلاق مؤقت أواخر يناير الماضى، استجابة للوقاية والسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).