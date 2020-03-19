رئيس وزراء بريطانيا: بوسعنا التغلب على فيروس كورونا خلال 12 أسبوعا

لندن (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن بريطانيا تأمل فى التغلب على فيروس كورونا خلال 12 أسبوعا إذا اتبع الناس إرشادات الحكومة حتى يتراجع عدد المصابين بالفيروس بحلول نهاية يونيو حزيران.

وقال خلال مؤتمر صحفى "فى هذه اللحظة، المرض ينتشر بطريقة لا تستجيب فيما يبدو لمحاولات تدخلنا".

وأضاف أعتقد أن مزيجا من الإجراءات التى نطلب من الناس اتباعها وإجراء فحوص بشكل أفضل وتحقيق تقدم علمى سيتيح لنا التغلب على (الفيروس) خلال الأسابيع الاثنى عشر المقبلة... ليس بوسعى أن أقف هنا وأقول إن الأعداد ستتراجع بحلول نهاية يونيو. هذا ممكن لكن ببساطة لا أستطيع أن أقول ذلك بيقين".