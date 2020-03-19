اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 10:54 م
خالد صلاح
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رئيس وزراء بريطانيا: بوسعنا التغلب على فيروس كورونا خلال 12 أسبوعا

الخميس، 19 مارس 2020 09:54 م
رئيس وزراء بريطانيا: بوسعنا التغلب على فيروس كورونا خلال 12 أسبوعا بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
لندن (رويترز)

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قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن بريطانيا تأمل فى التغلب على فيروس كورونا خلال 12 أسبوعا إذا اتبع الناس إرشادات الحكومة حتى يتراجع عدد المصابين بالفيروس بحلول نهاية يونيو حزيران.

وقال خلال مؤتمر صحفى "فى هذه اللحظة، المرض ينتشر بطريقة لا تستجيب فيما يبدو لمحاولات تدخلنا".

وأضاف أعتقد أن مزيجا من الإجراءات التى نطلب من الناس اتباعها وإجراء فحوص بشكل أفضل وتحقيق تقدم علمى سيتيح لنا التغلب على (الفيروس) خلال الأسابيع الاثنى عشر المقبلة... ليس بوسعى أن أقف هنا وأقول إن الأعداد ستتراجع بحلول نهاية يونيو. هذا ممكن لكن ببساطة لا أستطيع أن أقول ذلك بيقين".

 

 


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لندن

كورونا في بريطانيا

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