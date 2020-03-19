رئيس مدينة الأقصر يشن حملات على 50 مقهى وكافيتريا لمصادرة "الشيشة"

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد أيمن الشريف رئيس مركز ومدينة الأقصر، بأنه يجرى مواصلة الحملات على مدار الساعة بالتعاون مع الأجهزة المحلية وذلك على مقاهي وكافيهات مدينة الأقصر، حيث تمت مصادرة جميع "الشّـيش" عقب قرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث شملت الحملات المرور على أكثر من 50 مقهى وكافيتريا، وذلك بأنحاء متفرقة من مدينة الأقصر بمشاركة شرطة المرافق، ومسئولي الأجهزة المحلية بمدينة الأقصر.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الحملات مستمرة على مدار الساعة والمقهى أو الكافيتريا الذى يثبت أنه يقدم الشيشة للمواطنين سيتم غلقه في الحال وتوقيع غرامة عليه 10 آلاف جنيه، حيث وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالتنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق، وقسم الإشغالات، وإدارة البيئة للمرور المستمر على المقاهي والكافيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح العميد أيمن الشريف رئيس مركز ومدينة الأقصر، أن تلك الحملات تخرج بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة المقدم أشرف أبو الفتوح مدير الإدارة، لمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، طبقا للكتاب الدورى رقم 72 لسنة 2020 الصادر من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وطبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن المجلس التنفيذى لمحافظة الأقصر صدق على قرار بإلغاء تقديم الشيشة في المقاهي والكافتيريات العامة ومصادرتها فورًا للحفاظ على أرواح المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا بمختلف أنحاء المحافظة، وجاء ذلك عقب انعقاد جلسة المجلس التنفيذى رقم (2) لعام 2020، والتى كان المقرر لها سلفاً بحضور رؤساء المراكز والمدن والتنفيذيين ووكلاء الوزارات المعنيين، وأوضح محافظ الأقصر، أنه تم خلال الجلسة الثانية التى عقدت أول أمس الثلاثاء، تمت الموافقة على ما ورد بشأن الكتاب الدورى رقم 51 الوارد من وزارة التنمية المحلية بخصوص وضع ضوابط وأسس عامة لإطلاق الأسماء على المدارس والميادين كما ورد بالكتاب، ووافق المجلس على المذكرة الوارد من منطقة الأقصر الأزهرية بالموافقة على تغيير مسمى معهد القرنة الابتدائى لمعهد المرحوم محمد إبراهيم سليمان المتبرع بأرض المعهد عام 1979 تكريماً لإسهاماته، وكذا الموافقة على إطلاق اسم الشيخ محمد الطاهر الحامدى على معهد بنين أرمنت الحيط الإعدادى الثانوى، مع التأكيد على ضوابط الأزهر .