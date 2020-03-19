رئيس الوزراء الروسى: موسكو سترفع القيود على توريد السلع الأساسية لمدة شهر

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أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم الخميس أن بلاده سترفع جميع القيود المفروضة على إمدادات السلع الأساسية، بما فيها الجمارك، اعتبارا من يوم الجمعة، لمدة شهر، وذلك وسط الوضع المترتب حول فيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن ميشوستين قوله خلال اجتماع للحكومة "اعتبارا من الغد، سيتم رفع جميع القيود المفروضة على توريد السلع الأساسية، بما في ذلك الجمارك، لمدة شهر واحد.. نحن نعمل على إيجاد (ممر أخضر) للمستوردين والشبكات التجارية الكبيرة لإستيراد العديد من السلع، بما في ذلك الأدوية والمنتجات الطبية، بمعدل صفر من الرسوم الجمركية".