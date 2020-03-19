خدعوك فقالوا.. تناول المكملات والزنك يحمينك من فيروس كورونا

كتبت أمل علام

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه لا يمكن علاج فيروس كورونا بالفضة ولا يتم "احتواء" الفاشية في الولايات المتحدة من خلال بعض الخرافات، فقد قام طبيب بتكذيب هذه الخرافات المرتبطة بفيروس كورونا الذى أصاب حوالى 5200 أمريكي، وتوفي 94 شخصًا.

وكذب الدكتور ميخائيل فارشافسكي، المعروف باسم دكتور مايك، بعض الأساطير حول فيروس كورونا شديد العدوى، مؤكدا أن الفضة والزنك والمكملات الأخرى ليست علاجات، وأن الأقنعة لن تحميك من الفيروس.

وأضاف، أن الفيروس الجديد لا يشبه الأنفلونزا لأنه مميت أكثر ولا يوجد لقاح متوافر له حتى الآن.

وقالت الصحيفة، كان لاري كودلو المستشار المالي للرئيس ترامب يدعي أن تفشي المرض "تم احتواؤه" في الولايات المتحدة، والذي يقول الدكتور فارشافسكي إنه غير صحيح، مع استمرار انتشار الفيروس التاجي عبر الولايات المتحدة، يبدو أن الخرافات والمعلومات الخاطئة تنتشر بكثرة.

وأضاف:" كان الكثيرون يعظون عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حول أفضل طريقة لحماية نفسك، بما في ذلك أن الأقنعة هي أفضل دفاع بينما يدعي الآخرون أنه إذا كنت مصابًا، فإن الفضة ستساعدك في علاجك".

وأكد الدكتور ميخائيل فارشافسكي،بعض الحقائق كالتالى



الخرافة الأولى: الفضة والزنك يحميانك من الإصابة بفيروس كورونا ووسيلة للشفاء رد قائلا: ان أهم خرافة ارتبطت بالفيروس هو أن الفضة أو الزنك سوف تشفيك من فيروس كورونا، فقد رفعت ولاية ميسوري دعوى قضائية ضد عالم التلفزيون جيم باكر لبيعه علاجًا مزعجًا لفيروس كورونا على موقعه على الإنترنت وعرضه، وادعى أن أحد منتجاته من الفضة تعتبر حلولا لعلاج فيروس كورونا، سيساعد في حماية أو علاج الناس من الفيروس، في غضون ذلك.

الخرافة الثانية: المكملات الغذائية تحمى فيروس كورونا.. الناس قد يعتقدون أن تناول المكملات الغذائية، مفيدة بسبب كلمة "طبيعية"، ولكن ذلك قد يكون مضللاً، مؤكدا أن "الطبيعي لا يعني السلامة ، وإن تناول الكثير من المكملات الغذائية يمكن أن يكون خطرًا. الخرافة الثالثة: ارتداء الأقنعة ستمنعك من الاصابة بالفيروس.. ليس الجمهور فقط هو الذي تم تصويره وهو يغطي أنوفهم وأفواههم، بل تم تصوير نجوم هوليوود مثل وهم يرتدون أقنعة الوجه. ليس الجمهور فقط هو الذي تم تصويره وهو يغطي أنوفهم وأفواههم، بل تم تصوير نجوم هوليوود مثل وهم يرتدون أقنعة الوجه.

كما شوهدت عارضة الأزياء ناعومي كامبل في المطار وهي ترتدي بدلة واقية من الرأس إلى القدمين، وقناع وجه ونظارات واقية، يؤكد

أن الأشخاص الأصحاء لا يحتاجون إلى أقنعة.

وأضاف أن الأشخاص الوحيدون الذين يجب أن يرتدوا الأقنعة هم المرضى، والأطباء الذين يعالجونهم.