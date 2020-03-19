حبس عاطلين لسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أمر المستشار كريم عبداللطيف رئيس نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود معلومات سرية اكدها تحريات ضباط مباحث القسم، بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة الجمرك، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوب كسر الباب" متخذان من دائرة المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين واستهدافهما والقي القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بارتكاب 3 جرائم سرقات مساكن بدائرة قسم شرطة باب شرقى، وبإرشادهما ضبط المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.