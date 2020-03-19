جنرال الفيروسات.. "من الإيبولا إلى كورونا" سيدة الجيش الصينى قاهرة الأوبئة

إعداد فاطمة خليل

استطاعت سيدة الجيش الصينى اللواء الدكتورة "تشن لي" الشهيرة بـ"قاهرة الإيبولا" أن تهزم فيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلنت إنتاج الصين أول لقاح ضد فيروس كورونا، لتصبح "شن لي" قاهرة لـ 3 فيروسات هى : إيبولا وسارس وكورونا الجديد، فمن هى هذه السيدة "جنرال الفيروسات".. هذا ما نتعرف عليه فى هذا الفيديو.

جنرال "الفيروسات" تنجح فى هزيمة فيروس كورونا وتنتج أول لقاح

" قاهرة فيروس كورونا".. هذا هو اللقب الجديد الذى يمكن أن تضيفه اللواء الدكتورة "تشن لى" جنرال الجيش الصينى وعالمة الفيروسات إلى قائمة ألقابها، وذلك بعد أن نجحت فى إنتاج أول لقاح بالصين.. فمن هى هذه المرأة القوية..قاهرة فيروس كورونا والإيبولا وسارس...

مدمرة الفيروسات.. قاهرة إيبولا.. هذه أبرز الألقاب التى استطاعت سيدة تعمل جنرال في الجيش الصينى أن تحصل عليها، اللواء "شن وي"، البالغة من العمر 54 عاماً والعالمة في مجال الفيروسات نجحت في السابق في القضاء على فيروسي إيبولا وسارس واستعانت بها الصين مؤخراً في الحرب ضد كورونا الجديد..

اللواء "تشن وي" تعد أفضل خبير في الكيمياء الحيوية في الصين وتقود جهودًا ضخمة في مدينة ووهان بوسط الصين في مقاطعة هوبى لفهم الفيروس الذى تسبب في إثارة القلق والذعر في العالم .

وصلت تشن إلى المدينة في قلب الوباء في منتصف يناير مع فريق من كبار علماء الجيش.

عملت تشن وفريقها من مختبر مؤقت حيث بحثوا عن علاج للمرضى وأخذوا زمام المبادرة في تطوير علاج من بلازما الدم للمتعافين والذي تم منذ ذلك الحين قبوله كواحدة من طرق العلاج المعترف بها رسمياً.

وقالت تشن إن عددًا من الأطباء في ووهان استخدموا أيضًا رذاذ الأنف الذي طوره فريقها أثناء اندلاع متلازمة التنفس الحاد الوخيم (سارس) 2002-2003 للمساعدة في منعهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت إن الرش أظهر "نتائج جيدة نسبيًا على احتواء الفيروس وآثاره في تحسين المناعة" لكن لا يمكن إنتاجه بكميات كبيرة بسبب "الصعوبات التقنية".

وكان لتشن دوراً كبيراً في مواجهة تفشي مرض سارس، كما نالت التقدير أيضًا للدور الذي لعبته في جهود الإغاثة لزلزال سيتشوان عام 2008 وتفشي فيروس إيبولا في غرب إفريقيا.

كيف نجحت فى إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا؟

قالت اللواء الدكتورة شين وي، في تصريحات لتليفزيون الصين، إن نجاح دولتها فى إنتاج اللقاح بهذه السرعة يدل على أن الصين دولة عظمى، وفريقنا البحثي يستعد لنشر اللقاح على نطاق واسع بعد استكمال الإجراءات واللقاح تم إنتاجه وفق أعلى المعايير العالمية."

وأضافت اللقاح هو أقوى سلاح علمي لإنهاء الفيروس التاجي، وإذا كانت الصين هي الدولة الأولى التي تخترع مثل هذه الأسلحة ولديها براءات اختراع خاصة بنا، فهذا يدل على تقدم علمنا وصورة الدولة العملاقة".

من هي تشن وى جنرال الجيش الصيني؟

ولدت تشن وى فى مدينة لانشى الصغيرة فى مقاطعة تشجيانج الشرقية، وتخرجت بدرجة البكالوريوس فى الكيمياء من جامعة تشجيانج فى عام 1988 وفي عام 1989، التقت بزوجها ما يى مينج، الذي كان آنذاك تقنيًا في مصنع نبيذ، في قطار من بكين إلى الميناء الشرقي.

بعد ثلاث سنوات ، انضمت إلى جيش التحرير الشعبي وأصبحت عالمة الفيروسات في أكاديمية العلوم الطبية العسكرية.

ووفقاً لتقرير لقناة CCTV ، "عندما كانت تشن وفريقها في عزلة لتطوير رذاذ الأنف في عام 2003 ، لم ير ابنها البالغ من العمر أربع سنوات والدته منذ شهور.

وقال زوجها : "خلال تلك الفترة ، لم نرها إلا على شاشة التلفاز، حيث قفز ابني وقبّل شاشة التلفزيون عندما رأى والدته في البرنامج".

وأضاف "لا أريدها أن تقوم بالأعمال المنزلية ، فهذا سيكون مضيعة لمواهبها..يجب عليها أن تفعل شيئًا أكثر معنى بدلاً من ذلك. "