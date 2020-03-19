توزيع 2200 حاوية نظافة على المراكز والمدن والاحياء والشوارع بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، أنه تم توزيع 2200 من حاويات نظافة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة وتسلمها العاملين فى هذا القطاع بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، واوضح محافظ الدقهلية أنه تم توفير هذه الحاويات بمبادرات ومساهمات المجتمع المدنى بمحافظة الدقهلية دعما لمنظومة النظافة بنطاق المحافظة، وقد اثنى الدكتور مختار على هذه الجهود المتميزة لابناء الدقهلية ومشاركتهم البناءه مع الدولة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء على ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول وفق خطة تستهدف توفير بيئه آمنة وصحية ونظيفة للمواطنين، ووجه لهم ضرورة سرعة إنهاء عقود النظافة مع اصحاب المحلات التجارية والانشطة المتنوعه نطاقهم والتزامهم بوضع صناديق القمامة على نفقتهم الخاصة امام محلاتهم لاستيعاب المتولد اليومى من القمامة للمحلات جاء ذلك حرصا على النظافة العامه والمظهر الحضارى اللائق بالشوراع والميادين بنطاق المحافظة.فى اطار اهتمام الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بدعم وتحسين مستوى النظافة فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمكتبه اليوم عددا من المواطنين واضعى اليد على اراضى املاك الدولة بمركزى السنبلاوين وشربين بحضور سعد الفرماوى السكرتير العام وقام المحافظ بتسليم عقود التقنين لهم مؤكدا على ان الدولة بكامل اجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وايضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة مؤكدا على أن العمل يجرى بكل جدية للانتهاء من تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية لاسترداد حقوق الدولة وايضا تقنين الأوضاع للمواطنين واضعي اليد .

وأضاف محافظ الدقهلية أن إجمالي العقود التى تم توقيعها منذ بدء تنفيذ المنظومة تمهيدا لتسليمها لأصحابها بلغت 1370عقدا، وقد كلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة سرعة الانتهاء من كافة الاجراءات لتسليم المواطنين نطاقهم العقود التى تم توقيعها.