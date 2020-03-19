اليوم السابع
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تنفيذ أعمال تطهير للبلاعات ورصف مدخل مساكن الشروق بمدينة نصر.. صور

الخميس، 19 مارس 2020 07:44 م
تنفيذ أعمال تطهير للبلاعات ورصف مدخل مساكن الشروق بمدينة نصر.. صور الحمله التنفيذيه لصيانه المرافق
كتب سيد الخلفاوى

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أشرف اللواء مجدى الوصيف، رئيس حى شرق مدينة نصر، على أعمال تطهير بلاعات الأمطار وشفط تجمعات مياه الأمطار المتبقية من أماكن متفرقة وتطهير مطابق الصرف الصحى في نطاق حي شرق مدينة نصر، حيث حرص على التواجد داخل منطقة مساكن الشروق لمتابعة وتوجيه مديرى فرع الصرف الصحى ومياه الشرب بالحي. 
 
والتقى اللواء مجدي الوصيف أهالي المنطقة واستمع إلى شكواهم ووعدهم بتطوير مساكن الشروق مع دعم جميع الأهالي له مشيرا إلى تواجده جاء استجابة لشكاوى المواطنين. 
 
وتابع رئيس حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، مع شرطة المرافق وإدارة المتابعة والإزالات والإشغالات وفرع شرق مدينة نصر للنظافة والتجميل ومشرفى القطاعات والتأكيد علي حظر الشيشة بالمقاهي. 
 
وفى السياق أكد رئيس الحى أنه تم متابعة أعمال التطوير" إنشاء أرصفة وتركيب انترلوك وإنشاء بالوعات صرف أمطار ورصف الشارعين" شارع الحدود وشارع الجداوي ( مدخل عزبة الهجانه) وذلك بواسطة الإدارات المعنية بحي شرق مدينة نصر، وذلك لخدمة المواطنين القاطنين بعزبة الهجانة، كما تم تركيب كشاف ليد بالمنطقه العاشره، وتم تركيب خلية ضوئيه بكشك الإنارة بشارع موسى بن نصير بالمنطقة السابعة. 
 
وتابع: جارى رفع كفاءة الحدائق واستكمال تقليم الأشجار وصيانة وقص الأسوار في مناطق متفرقة بقطاع الحي، وجاري العمل والمتابعة لتنفيذ خطة التطوير الشاملة الموضوعة لجميع مناطق الحي حرصا على استعادة المظهر الحضاري و البيئي اللائق بمناطق حي شرق مدينة نصر. 
 
وأضاف الوصيف أنه تم متابعة أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار المتبقية من أماكن متفرقة بقطاع حي شرق مدينة نصر والتأكيد على مرفق الصرف الصحي ومرفق المياه و مشرفي المناطق من الحي بالمرور و المتابعة المستمرة لملاحظة أي مشاكل صرف صحي أو مياه و التعامل الفوري حيال المشكلة و متابعة سلامة جميع المطابق و البالوعات و استكمال تطهير بالوعات الأمطار في جميع مناطق حي شرق مدينة نصر.
 
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