تعليم غزة يلجأ لتدريس الطلاب الكترونيا فى ظل أزمة كورونا.. صور

وكالات

لجأت وزارة التربية والتعليم في غزة، إلى أسلوب جديد لتعليم الطلاب الفلسطينيين عن بُعد عبر بث الدروس التعليمية في أثير إذاعة محلية، في ظل تعليق الدوام المدرسي فى البلاد، كإجراءات احترازية لعدم تفشي فيروس كوفيد – 19 (كورونا) فى القطاع.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، بدأ الطلاب فى غزة بالالتحاق بصفوفهم الدراسية الكترونيا، بعد غياب دام لأكثر من أسبوعين، حيث يقوم معلمون ومعلمات متخصصون في شرح المواد الدراسية المختلفة مثل العربي والرياضيات واللغة الانجليزية والتكنولوجيا للطلاب.

ويتم بث شرح الدروس مباشرة عبر حساب الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث يستمر كل درس حوالي 25 دقيقة، فيما يتم حفظ جميع الدروس عبر الموقع الخاص بالإذاعة لإتاحة الفرصة للمتعلمين الاعتماد عليها كمرجعية لهم.

ويعتمد حوالي 40 مدرسا ومدرسة، تم اختيارهم بناء على معايير أكاديمية وفنية، على تقنية التدريس على السبورة الالكترونية، وهي عبارة عن كمبيوتر لوحي صغير يتم الكتابة عليه باستخدام قلم خاص به، فيما تظهر على الصفحة العامة في الفيس وكأنها سبورة ويتم الكتابة عليها باستخدام الطباشير.