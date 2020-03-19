تعرف على خسائر وزارة الكهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية بقيمة 400 مليون جنيه

كتبت رحمة رمضان

تعرضت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى خسائر عديدة فى مختلف أنحاء الجمهورية، بسبب سوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها البلاد الخميس الماضى، ويرصد "اليوم السابع فيما يلى كل ما يريد معرفته عن خسائر قطاع الكهرباء والتى بلغت 400 مليون جنيه:

1- بلغ حجم الخسائر التى تكبدها قطاع الكهرباء حوالى 400 مليون جنيه.

2- عدم تأثر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بأى تأثير سلبى جراء الأمطار الغزيرة.

3- التأثير على خطوط نقل الكهرباء على الجهود الفائقة (500, 220 ك.ف) والعالية 66 ك.ف (نتيجة لإنهيار عدد من الأبراج بسبب السرعات العالية الغير مسبوقة للرياح).

4 - أدى ارتفاع منسوب المياه المتراكمة نتيجة غزارة الأمطار بشكل غير مسبوق بما يفوق قدرة شبكات الصرف على تسريب هذه الكميات الهائلة إلى الاضطرار لفصل الكهرباء من تحكمات شركات التوزيع، وذلك لتأمين المواطنين والمهمات، وقد استغرق رفع كميات المياه المتراكمة وقتاً طويلا مما أدى إلى زيادة مدة فصل التغذية الكهربائية عن بعض المشتركين.

5- أدى الارتفاع الشديد لسرعة الرياح إلى سقوط أبراج واعمدة على الجهود المختلفة منها سقوط حوالى عدد 44 عامود جهد متوسط.

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع أثناء سوء الأحوال الجوية:

- عزل المهمات الكهربائية التي تسرب لها مياه الأمطار وإصلاح الأعطال بالمواقع المختلفة.

- إعادة زرع أعمدة الجهد المتوسط التي تأثرت بالأزمة.

- الدفع بماكينات ديزل بأحمال مناسبة لتوفر التغذية الكهربائية لبعض الأماكن الحيوية في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

- تكثيف العمالة الفنية في المناطق الأكثر ضررا على مدار 24 ساعة.

- إمداد المواقع المتضررة بالمهمات الاستراتيجية بكميات مناسب لمواجهة الأزمة، وفصل التغذية الكهربية عن أعمدة الإنارة وفقاً لما تتطلب الظروف بالتنسيق مع المحافظة.

- بلغت عدد البلاغات الفنية التي تم استقبالها من خلال الخط الساخن121 خلال فترة الأزمة أكثر من 33 ألف مكالمة.

- بلغ عدد العمالة من الفنيين والمهندسين خلال تلك الفترة حوالي 14159 عامل بمتوسط ساعات عمل تصل إلى حوالى 43 ساعة/ عامل وقد بذل العاملون قصارى جهدهم للتصدى لسوء الأحوال الجوية بالرغم من الظروف الصعبة.