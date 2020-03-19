تسليم إعانات مالية لأسر ضحايا السيول جنوب بنى سويف.. صور

بني سويف أيمن لطفي

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، بالتعاون مع مسؤولى الجمعية الشرعية بالمحافظة، إعانات مالية عاجلة لأسر ثلاثة من الضحايا الذين تعرضوا للصعق الكهربائى أثناء سقوط السيول والأمطار على مدن وقرى مراكز المحافظة، ضمن موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها محافظات مصر، يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وأشارت إحسان أبوزيد، مدير عام التضامن في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" اليوم الخميس، إلى زيارتها برفقة مصطفى بيومى مشرف عام فرع الجمعية الشرعية بالمحافظة، وأحمد نعمان مدير إدارة التضامن بمركز ببا، وأيمن على مشرف نشاط تيسير الزواج، ومحمود الروبى مشرف نشاط الطفل اليتيم بالجمعية أسر المتوفين الثلاثة بدائرة مركز ببا وتسليم كل أسرة منهم 25 ألف جنيه إعانة عاجلة مساعدة من الجمعية، وهم أسرة سمير عبد الفتاح بكرى "متوفى" قرية بني قاسم، وأحمد نعمان سلامة عبدالصمد" متوفي" عزبة الصفيح، مصطفى عاطف محمد محمد "متوفي" عزبة الصفيح بدائرة مركز ببا، بالإضافة إلى تقديم واجب العزاء ومواساة الأسر الثلاث في مصابهم الأليم.

وفى ذات الصدد، وزعت مدير عام التضامن، برفقة قيادات المديرية المئات من البطاطين والمواد الغذائية المختلفة على أهالى قرية سنور شرق النيل والمتابعة لمركز بني سويف، والتى تضررت من مياه السيول نظرا لقربهامن مخر السيل، كما كلفت لجنة بحصر التلفيات لتقديم الإعلانات اللازمة للمتضررين، وذلك تنفيذا لتعليمات َمحافظ بنى سويف الدكتورمحمد هانى، والذى زار القرية وتم الإتفاق مع مؤسستي مجتمع مدنى لإعادة بناء المنازل التى تضررت من مياه السيول، كما شهدت القرية فى اليوم الثالث من موجة الطقس السيئ تواجدا للنائب عبدالرحمن برعي، فضلا عن تقديم شباب وأهالى بني سويف، وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب تبرعات وإعانات متمثلة في المواد الغذائية ومياه الشرب للأهالى المتضررين من السيول .



تقديم الإعلانات لأسر الضحايا



تقديم الإعلانات لأسر المتوفين وضحايا السيول



قيادات التضامن والجمعية الشرعية في منزل أحد الضحايا



مدير التضامن ومشرف الجمعية مع أسر المتوفين