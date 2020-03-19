ترمب: ليس لدينا أهم من المواطن الأميركى ونبذل كل الجهود للتخلص من "كورونا"

إبراهيم سعيد

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفى حول جهود مكافحة كورونا، مساء اليوم، نحن نبذل كل الجهود للتخلص من "الفيروس الصينى" .

وأكد دونالد ترامب، ليس لدينا أهم من حياة المواطن الأميركى، مشيرا إلى أن انتشار فيروس كورونا أمر سيئ فاجأ العالم كله.

وأشار ترامب لو كنا نعلم بأمر كورونا لقضينا عليه فى مكانه.

ومن جانب آخر أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوقع مشروع قانون مكافحة فيروس كورونا، " قانون كورونا الأول للاستجابة للعائلات" الذى يمنح مساعدة لمن تضرر بسبب الفيروس، من خلال برامج تأمين البطالة، وبطاقات التموين، وسيمدد الإجازات المرضية مدفوعة الأجر لبعض العاملين.