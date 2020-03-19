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تركيا تعلن وفاة قائد القوات البرية السابق بـ"كورونا" بعد عودته من إيران

الخميس، 19 مارس 2020 06:06 م
تركيا تعلن وفاة قائد القوات البرية السابق بـ"كورونا" بعد عودته من إيران اردوغان
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئاسة الأطباء التركية كشفت عن أنباء وفاة قائد القوات البرية التركية السابق أيتاتش يالمانن، بعد إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من إيران قبل 3 أسابيع، فيما تحتجز الإدارات الصحية أرملة وكريمة القائد العسكري الراحل في الحجر الصحي، وكشف أن قائد القوات البرية التركية السابق أيتاتش يالمان، فقد حياته بسبب إصابته بفيروس كورونا الجديد. ووفقًا لما نقلته جريدة بيرجون التركية، اتضح أن سبب وفاة قائد القوات البرية التركية السابق الذي مات عن عمر يناهز الـ80 عامًا قبل يوم، هو إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح كاتب جريدة سوزجو التركية سايجي أوزتورك، خلال تصريحه على قناة «KRT» التلفزيونية، أنه عقب وفاة يالمان، وضعت زوجته وشقيقته تحت الحجر الصحي، قائلًا : تم نقله إلى أكاديمية جولهان الطبية العسكرية. ومن المعروف أنه يتم تشخيص الفيروس هناك، وكان يريد الذهاب إلى المنزل وعقب عدة أيام فقد حياته، وأُجري دفنه دون أي مراسم دفن. والآن زوجته وشقيقته تحت الحجر الصحي.

وفى وقت سابق سلطت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، الضوء على الأزمات التى تشهدها تركيا بسبب تفشى وباء فيروس كورونا، حيث أكدت أن رئيس جمعية منتجي المعكرونة في تركيا، نهاد أويسالي، علق على مسارعة المواطنين في تركيا بشراء المعكرونة بكميات كبيرة وتخزينها منذ إعلان وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، يوم الثلاثاء الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث دعا رئيس جمعية منتجو المعكرونة في تركيا المواطنين إلى التحلي بالهدوء وعدم الذعر، فيما أعلنت تركيا اليوم الأحد تسجيل الإصابة السادسة بفيروس كورونا المستجد.

أويسالي أكد أن أسعار المعكرونة ارتفعت بسبب سلوك المواطنين، وقال: “كانت أسعار المعكرونة محددة وواضحة للجميع، مواقع التجارة الالكترونية كان تبيعها بسعر أعلى بعض الشيء بعد إضافة تكلفة الشحن والعمولة على السعر الفعلي، فيما استغلت المتاجر تزايد الطلب على المنتجات الغذائية ومواد التنظيف ورفعت أسعارها بشكل مبالغ به.

وأضاف : كان سعر المعكرونة يبلغ 3 ليرات. المواطن لم يكن يشتريها من خلال الإنترنت، فنصيب مواقع التجارة الالكترونية من المعكرونة منخفض جدا، لم يكن أحد يهتم بسعر المعكرونة على هذه المواقع. أثيرت الفوضى عندما بادر المواطنون بالهجوم على المعكرونة بالمحلات، حينها بدأت مواقع التجارة الالكترونية ببيع المعكرونة بأسعار تصل إلى 17 ليرة.

وطالب أويسالي بعدم الذعر وإثارة الفوضى، قائلا: احتياطي تركيا الحالي من المعكرونة يبلغ 800-900 ألف طن. حجم صادراتنا السنوي من المعكرونة يبلغ 1.3 مليون طن، بينما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي لها 650 ألف. قدرتنا الإنتاجية السنوية تبلغ 2.9 مليون طن. نحن أوقفنا عمليات التصدير للمعكرونة بشكل مؤقت، لهذا لا داع للذعر. قد نوقف التصدير لأسبوعين إضافيين إن استدعت الحاجة لهذا. سنغرق كل منزل في تركيا بالمعكرونة.


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