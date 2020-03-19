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ترامب: على المصاب بكورونا أن يجد علاجا أميركيا وليس أوروبيا أو آسيويا

الخميس، 19 مارس 2020 05:52 م
ترامب: على المصاب بكورونا أن يجد علاجا أميركيا وليس أوروبيا أو آسيويا ترامب
إبراهيم سعيد

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أكد الرئيس الامريكى دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفى ، اليوم الخميس ، أن الشخص المصاب بكورونا عليه أن يجد علاجا أميركيا وليس أوروبيا أو آسيويا

وقال ترامب، بدأنا بتجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا، عن نتائج واعدة لتوفير دواء لعلاج كورونا.

كما اتخذ الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، خلال الأربع مؤخرا عدة إجراءات ووقع قوانين لاحتواء الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا، وعلى رأسها قانون بتخصيص 100 مليار دولار، لإجراء اختبارات مجانية، لفحص فيروس كورونا، ومنح إجازات مرضية مدفوعة الأجر للمصابين بالفيروس.

 
ويعد هذا ثانى قانون يقره الكونجرس، لرصد مبالغ مالية لمواجهة وباء كورونا، كما يتفاوض البيت الأبيض مع مجلس الشيوخ لاقرار مبلغ إضافى بقيمة 500 مليار دولار لاحتواء الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا، وسيخصص لدفع شيكات لفائدة جميع الأميركيين البالغين الذين يتقاضون دخلا سنويا أقل من مليون دولار بحلول السادس من شهر أبريل المقبل.
 
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكى، مساء الأربعاء على إجراءات طارئة لتخفيف المصاعب المالية الناجم عن جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في خسائر اقتصادية فادحة.
 
ومن المقرر أن يمنح القانون الجديد المسمى بـ"قانون كورونا الأول للاستجابة للعائلات"، مساعدة لمن تضرر بسبب الفيروس، من خلال برامج تأمين البطالة، وبطاقات التموين، وسيمدد القانون الجديد الإجازات المرضية مدفوعة الأجر لبعض العاملين.
 
وأعلن البيت الأبيض فى وقت سابق، أنه سيطرح حزمة اقتصادية بقيمة 1 تريليون دولار لمكافحة وباء كورونا من ضمنها 250 مليار دولار ستوفر دعم نقدى مباشر للأفراد.
 
 
وكان ترامب، قال فى وقت سابق : إننا نحن فى حالة حرب ضد فيروس كورونا الغير مرئى، وسنهزم عدونا غير المرئى فى أسرع وقت ونحقق تقدما بهذا الشأن، وأعلن تفعيل عمل وأنشطة "الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ" فى جميع أنحاء البلاد لمواجهة فيروس كورونا 
 
بينما أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، أمس أن وزارة الدفاع الأمريكية ستخصص كل مواردها لمواجهة فيروس كورونا، قائل : نستخدم كافة موارد الحكومة الأمريكية لمواجهة الفيروس، وأضاف :اتفقنا مع كندا على إغلاق الحدود بيننا للحد من انتشار.
 
وقالت الإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء، الماضي إنها تسعى إلى حزمة تحفيز بقيمة تريليون دولار قد تشمل شيكات بألف دولار للأميركيين في غضون أسبوعين، وذلك في محاولة لدعم الاقتصاد مع ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد.
 
وتجاوزت حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى أمس الأربعاء 7000 حالة، وتعدت نسبة الوفيات 100 حالة.
 

 


فيروس كورونا

البيت الأبيض

الكونجرس

مجلس الشيوخ

100 مليار

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