ترامب: على المصاب بكورونا أن يجد علاجا أميركيا وليس أوروبيا أو آسيويا

إبراهيم سعيد

أكد الرئيس الامريكى دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفى ، اليوم الخميس ، أن الشخص المصاب بكورونا عليه أن يجد علاجا أميركيا وليس أوروبيا أو آسيويا

وقال ترامب، بدأنا بتجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا، عن نتائج واعدة لتوفير دواء لعلاج كورونا.

كما اتخذ الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، خلال الأربع مؤخرا عدة إجراءات ووقع قوانين لاحتواء الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا، وعلى رأسها قانون بتخصيص 100 مليار دولار، لإجراء اختبارات مجانية، لفحص فيروس كورونا، ومنح إجازات مرضية مدفوعة الأجر للمصابين بالفيروس.