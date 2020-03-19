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تحرير 374 محضرا تموينيا بالمنوفية وحملات مكثفة لضبط المتلاعبين فى الأسعار

الخميس، 19 مارس 2020 04:45 م
تحرير 374 محضرا تموينيا بالمنوفية وحملات مكثفة لضبط المتلاعبين فى الأسعار محافظ المنوفية
المنوفية -محمدفتحى

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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 374 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية أمس الأربعاء، وذلك لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة عن يوم 19/ 3/ 2020 ، أسفرت عن تحرير 67 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، و307 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الاسعار وإنتهاء الصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي و بدون ترخيص.

أوضح أنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها، تحرير عدد 7 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة  بمراكز (تلا – أشمون – الباجور )  وتم التحفظ على عدد 10 شيكارة دقيق مجهول المصدر ،وكرتونة عصير مجهولة المصدر ، 6250 كجم أرز مجهول  المصدر،  101 كجم لحوم منتهية الصلاحية ، والتحفظ على 80 كجم مسلى مجهولة المصدر ، 10 كرتونة منظفات مجهولة المصدر. وقد شدد محافظ المنوفية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

يأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بدء تفعيل حملة رش وتطهير الجهات الحكومية والأماكن الأكثر أهمية التى بها تجمعات والتنسيق الكامل مع مديريات الطب البيطرى والزراعة وشركة مياة الشرب والصرف الصحى والجهات المعنية لإتخاذ اللازم للبدء صباح الغد كإجراء إحترازى لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة .

كما شدد المحافظ على رؤساء مراكز المدن بضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية لمنع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وخاصة بالقرى ، وكذا التشديد على منع إقامة فعاليات الأفراح والحفلات لمنع الإزدحام والإختلاط للحد من التجمعات ، مشيراُ إلى بذل  المزيد وتكاتف الجهود لمواجهة الظروف الراهنة وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار الفيروس حفاظاً على الصحة العامة  لسلامة المواطنين.

 

 


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