تجديد حبس متهمين بتصنيع الاستروكس داخل فيلا بالتجمع الأول 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهمين بتصنيع مخدر الاستروكس داخل فيلا بالتجمع الأول، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت قوات مباحث القاهرة، داهمت فيلا تستخدم كوكر لتصنيع مخدر الاستروكس بمنطقة التجمع الأول، بعد ورود معلومات عنها لضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول، تحركت قوة أمنية وألقى القبض على شخصين بداخل الفيلا، وبحوزتهما كمية كبيرة من الاستروكس، وأدوات التصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المشدد من 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.