اليوم السابع
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بكين تطلب خضوع الأشخاص الذين يصلون إلى بكين من دول أخرى لمراقبة طبية مركزة

الخميس، 19 مارس 2020 07:34 ص
بكين تطلب خضوع الأشخاص الذين يصلون إلى بكين من دول أخرى لمراقبة طبية مركزة الحجر الصحى فى بكين
وكالات

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طلبت بلدية بكين من الأشخاص الذين يصلون إلى المدينة من دول أخرى الخضوع لمراقبة طبية مركزة على حسابهم لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم، الخميس، في ظل ازدياد الحالات الوافدة المصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
 
فوفقا لقواعد الحجر الصحي المعدلة حديثا الخاصة بالمداخل الحدودية، يمكن فقط لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما أو أقل من 14 عاما، والحوامل أو من يعانون من أمراض أساسية غير مناسبة للمراقبة المركزة، التقدم بطلب للمراقبة المنزلية.
 
وتطلب القواعد أيضا من العائدين الذين يدخلون الصين عبر موانئ خارج بكين،  الإبلاغ عن جداولهم ومعلوماتهم إلى أصحاب عملهم في بكين والمجتمعات السكنية قبل وصولهم، كما سيخضعون أيضاً لقواعد المراقبة.
 
فى سياق متصل ذكر مسؤول من وزارة الثقافة والسياحة الصينية، أن 3714 موقعا سياحيا في 28 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية في البر الرئيسي الصيني، قد أُعيد فتحه حتى يوم الاثنين، ما يمثل أكثر من 30 في المائة من الإجمالى.
 
وقال قاو تشنج، رئيس قسم التنمية الصناعية بالوزارة، ان ذلك جاء كجزء من الجهود المبذولة لاستئناف العمل والتشغيل في قطاع الثقافة والسياحة مع تحسن الوضع المتعلق بالوقاية من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والسيطرة عليه في البلاد.
 
وقال إن المواقع التي أعيد فتحها تشمل بشكل رئيسي المواقع في الهواء الطلق مثل الجبال والتلال والمتنزهات، ولم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة بـ"كوفيد-19" فيها.
 
وقال إنه علاوة على ذلك، أعيد افتتاح أكثر من 180 متحفا حتى يوم الأحد، كما تم استئناف بناء عدد من المتاحف.
 
وطبقاً لما ذكره قاو، اتخذت المتاحف إجراءات الوقاية من الوباء ومكافحته مثل الحجز عبر الإنترنت بالاسم الحقيقي للتحكم في عدد الزوار بناءً على تعليمات المصلحة الوطنية للتراث الثقافي.

كورونا

بلدية بكين

بكين

الصين

حجر صحى

رعايه صحيه

مراقبة طبية مركزة

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