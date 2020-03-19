بكين تطلب خضوع الأشخاص الذين يصلون إلى بكين من دول أخرى لمراقبة طبية مركزة

وكالات

طلبت بلدية بكين من الأشخاص الذين يصلون إلى المدينة من دول أخرى الخضوع لمراقبة طبية مركزة على حسابهم لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم، الخميس، في ظل ازدياد الحالات الوافدة المصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

فوفقا لقواعد الحجر الصحي المعدلة حديثا الخاصة بالمداخل الحدودية، يمكن فقط لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما أو أقل من 14 عاما، والحوامل أو من يعانون من أمراض أساسية غير مناسبة للمراقبة المركزة، التقدم بطلب للمراقبة المنزلية.

وتطلب القواعد أيضا من العائدين الذين يدخلون الصين عبر موانئ خارج بكين، الإبلاغ عن جداولهم ومعلوماتهم إلى أصحاب عملهم في بكين والمجتمعات السكنية قبل وصولهم، كما سيخضعون أيضاً لقواعد المراقبة.