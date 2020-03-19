"اليوم السابع" يحذر من منشور كاذب بلوجو الموقع عن وزارة الصحة

كتب محمود العمرى

في إطار ترويج الشائعات، استغلت صفحات مجهولة على فيس بوك لوجو واسم "اليوم السابع"، ونشرت أخبارًا كاذبة وشائعات ليس لها أى أساس من الصحة، منها منشورين كاذبين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان: "أكدت وزارة الصحة إصابة بعض الأشخاص بفيروس كورونا في قرية ميت بدر حلاوة في الغربية ، وتناشد وزارة الصحة بإلتزام المواطنين في منازلهم الأيام المقبلة"

وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تنتحل اسم المؤسسة وتنشر أخبارًا كاذبة وشائعات، تستهدف ضرب مصداقية الموقع واستخدام اسمه لنشر الأخبار الكاذبة، الأمر الذى يدعو اليوم السابع لمقاضاة كل من ينتحل اسمه.

وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.